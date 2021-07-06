Temmuz ayında öğretmenlere ne kadar maaş yapıldı?

Öğretmen maaşına zam yapıldı mı? sorusu son günlerde birçok öğretmen tarafından araştırılan konuların başında gelmekte. Temmuz ayı itibari ile zam yapılması planan öğretmen maaşlarının ne kadar olacağı heyecanla bekleniyor? Peki öğretmen maaşları zamlandı mı? Öğretmen maaşları ne kadar oldu? En düşük öğretmen maaşı ne kadar? Diğer memur maaşları ne kadar oldu? Sendikaların talepleri nelerdir?

1 milyondan fazla öğretmen son günlerde öğretmen maaşlarına yapılacak zammı bekliyor. Geçtiğimiz günlerde açıklana enflasyon ile birlikte öğretmen maaşlarındaki artış da ortaya çıkmış oldu. İşte tüm detayları ile öğretmen maaşlarına ve diğer memur maaşlarına yapılan zamlar….

Öğretmenlere ne kadar zam yapıldı?

Açıklanan enflasyon rakamları ile öğretmenler maaşlarına ne kadar zam yapıldığını öğrenmeye çalışıyorlar. Yapılan antlaşmalara göre SSK ve BAĞ-KUR'dan emekli olan vatandaşların maaşları yılda iki kere olmak üzere bir önceki yarı yıl dönemdeki enflasyon verileri oranında zam yapılıyor. Memur maaşları ve emekli olan memurların ödemeleri sene başında devlet ve sendikalar arasında yapılan sözleşmeler ile belirleniyor. Fakat sendikalar ve devlet tarafından belirlenen zam oranı, açıklanan enflasyon rakamlarının altında kalırsa, aradaki fark memurların ve emekli vatandaşların maaşlarına ekleniyor. Böylelikle memurlar ve emekli memurlar yüksek çıkan enflasyon rakamlarından çok fazla etkilenmiş oluyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her yıl olduğu gibi senin ilk yarısının enflasyon verileri Haziran ayında açıklandı. Açıklanan verilerden sonra memur maaşlarına ve emekli memurların aldıkları aylık ödemelere ne kadar zam yapılacağı da belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR'dan emeklileri, memur emeklileri ve memur maaşları açıklanan enflasyon rakamlarına göre %8.45 oranında bir zamlanma yaşayacaktır. Özellikle memur emeklilerine ve memur maaşlarına yapılacak zamlarda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri önemli rol oynuyor.

Memur maaşlarına gelen zammın %5.45'i oluşan enflasyon farkından kaynaklanıyor. %3'ü ise sene başında sendikalar ve devlet tarafından ortaya konulansözleşme neticesinde gelmektedir.

Öğretmen ve diğer memur maaşlarına yapılan zamlar



Memur ve emekli memurlara yapılan bu zamlara eşi çalışmayan, aile yardımı alma, iki çocuk yardımı alma gibi noktalar da dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Sendikalar ve Devlet arasındaki zam pazarlığı nasıl şekillendi

Geçen yılın ikinci yarısında açıklanan enflasyon rakamları ile yüzbinlerce memur ve sendikaların devlet ile olan zam pazarlığı gündeme geldi. Çalışma Bakanlığı ve sendikaların verilecek teklifler üzerinde tartışmaya başlamışlardı. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ işçi sendikaları 2021-2022 yıllarını kapsayacak süreçte memur maaşlarına yapılacak zam noktasında görüşlerini belirttiler. Bu sendikalar en düşük brüt memur maaşının 4 bin 800 lira olmasını talep ederken, yılın ilk yarısında %20 zam yapılmasını talep ettiler. Buna ek olarak sonraki yarı yıl dönemlerinde enflasyon ve enflasyona ek olarak %3'lük bir refah payının dahil edilmesini istediler.

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