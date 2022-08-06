Şaşırtan açıklama! Dolar o tarihte 6 liraya düşecek

Dolar kuruna ilişkin yaptığı tahminlerle uzun süre konuşulan araştırmacı yazar Engin Avcı, doların yıl sonunda 10 liranın altına gerileyeceğini iddia etti.

Kişisel Youtube kanalı üzerinden konuşan Engin Avcı, dolar kurunun 6 liraya kadar gerileyeceğini iddia etti.

Engin Avcı yaptığı açıklamada, "İddiamın arkasındayım. Dolar yıl sonu kapanışında 10 liranın altına inecek. Kendi tahminim 6-8 arası 9 lira bile yüksek. Bazı firmalar takibe alındı. Yurt dışındaki yatırımları incelenecek. Yurt dışında Türk işadamlarının 900 milyar dolarlık varlığı olduğu düşünülüyor. Düşünsenize 90 milyar doların Türkiye'ye giriş yaptığını… Ameliyat akşamdan sabaha olmaz. Ne söyledik? Yıl sonu kapanış hedefi 10 liranın altında. Düşmesi için bazı veriler var. Milyar dolarlık paraları yurt dışına akıtmışlar. MASAK bunları incelemeye aldı. İçimizdeki düşmanlar hep devam edecek. Ülke ayağa kalksın diye sermaye pompalayan hükümetin, devletin senin benim paramı alıp piyasayı şişirdiler. 24 bin araba stokladıkları ortaya çıktı. Hükümet bu anlamda her alanda mücadele ediyor. Bu matematiksel verisi var" ifadelerini kullandı.