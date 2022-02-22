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Rusya-Ukrayna savaşı çıkarda altın yükselir mi? Rusya-Ukrayna savaşında altın ne kadar yükselir?

Rusya-Ukrayna savaşı çıkarda altın yükselir mi? Rusya-Ukrayna savaşında altın ne kadar yükselir? Dünya diken üstünde Ukrayna sınırında yaşanacak gelişmelere odaklanmış durumda. Rusya-Ukrayna geriliminin her gün artması piyasaları da olumsuz etkiliyor. Son günlerde jeopolitik riskler nedeniyle güvenli liman olarak adlandırılan altına ilgili oldukça fazla. Uluslararası piyasada altının ons fiyatı 1900 dolar seviyesini aştı. Yurt içinde de gram altın fiyatı yaşanan gelişmelerden sonra 845 TL sınırını aştı.

47 Dakika Önce
2022-02-22 09:42:27
Rusya-Ukrayna savaşı çıkarda altın yükselir mi? Rusya-Ukrayna savaşında altın ne kadar yükselir?

Son aylarda Rusya-Ukrayna hattında başlayan gerilim doruk noktasına ulaştı. Son olarak Putin'in ayrılıkçı bölgleri tanıması da bölgedeki savaş riskini daha da artırdı. Yaşanan gelişmelerden sonra dünya piyasları da olumsuz etkilendi. Yurt içinde de dolar ve altında yükselişler başladı.

Rusya-Ukrayna savaşı çıkarda altın yükselir mi?

Rusya-Ukrayna savaşının altın ve dolara muhtemel etkisi yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş Rusya-Ukrayna hattında yaşanan son olaylardan sonra çok kritik bir açıklamada bulundu. Memiş sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları belirtti: "Rusya-Ukrayna gerginliğinde Vladimir Putin, son noktayı koydu. Yani, savaş ve gelecek dönem ile alakalı jeopolitik risk kaçınılmaz oldu. Savaş fiyatlaması ile pozisyon almak gerek. Tüm ezberler bozulduğundan açıkta kalmamak gerek. Artık düşüş ihtimalini bitirdiler."

Rusya-Ukrayna savaşında altın ne kadar yükselir?

Rusya- Ukrayna krizi patlak verdiği andan itibaren dolar ve altında hafif yönlü yukarı seyirler başlamıştı. 22 Şubat gecesi Putin'in imzaladığı kararnameler ile ayrılıkçı bölgelerin tanındığını duyurması altın ve doların ateşini bir miktar daha artırdı.

FED faiz artışı yaparsa dolar ve altın yükselir mi?

FED'den gelecek muhtemel bir faiz artışı da doların bir miktar yukarı çıkmasına neden olabilir. Yurt içinde dolar kurunda başlayan yukarı yönlü harekete bağlı olarak gram altın fiyatları da bir miktar yükselebilir.

NOT: Yatırım tavsiyesi değildi. Yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilemez...

Rusya Ukrayna savaşı çıkarsa altın ne olur? Gram altın yükselir mi? Rusya Ukrayna savaşı altın ve dolara etkisi ne olur?
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