Popüler Analist, Eylül’de patlayacak 5 Altcoin’i paylaştı!

Popüler kripto analisti Phoebe L.’nin Eylül 2021’de sağlam yatırım potansiyeline sahip olduğunu düşündüğü en iyi altcoin projelerini sizlerle paylaşıyoruz.

Popüler kripto analisti Phoebe L.'nin Eylül 2021'de sağlam yatırım potansiyeline sahip olduğunu düşündüğü en iyi altcoin projelerini, sizlerle paylaşıyoruz. Analistin ilk altcoin tercihi Tezos (XTZ)

Listedeki ilk altcoin Tezos (XTZ). Traderlara göre XTZ, İsviçreli firmalar Yeni Token Standardı için Tezos'u tercih ederken yakın zamanda bir ralli yaptı. XTZ'nin fiyatı son 24 saatte %11,1 artarak 12 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Şu anda XTZ, 3,6 milyar dolarlık piyasa değeri ile 45. en büyük kripto para birimi.

Analiste göre özellikle, İsviçre merkezli Blockchain ve finans şirketleri –Crypto Finance Group, InCore Bank ve Inacta– uyumlu dijital finansal ürünler sağlamak için ortak olarak Tezos Blockchain'i seçti. Şirketler tarafından şu şekilde bir açıklama yapıldı:

İş birliği, varlık tokenizasyonu için DAR-1 olarak adlandırılan yeni bir Tezos token standardının geliştirilmesi ve tanıtılmasıyla sonuçlandı.

Crypto Finance Group, InCore Bank ve Inacta ortak bir açıklamada, Tezos'u seçmelerinin ana nedeninin “zincir üzerindeki yönetiminin ağı bozmadan veya bölmeden yükseltmelere izin vermesi” olduğunu söyledi.

İkinci altcoin projesi Vechain (VET)

Eylül listesinde bir sonraki altcoin Vechain (VET). Kurumsal kamu Blockchain'i VeChain, 1 Milyon USD hibe programını zorladı. Analist Phoebe L.'ye göre, gerçek iş dünyasında önemli bir oyuncu olarak işletmeler, NFT teknolojilerinin toplu olarak benimsenmesinin arkasındaki ana itici güç olacak.

Analist bu nedenle, bu benimsemeyi kolaylaştırmanın en iyi yolunun, VeChainThor platformunun kullanılarak canlı bir eNFT Ekosisteminin geliştirilmesi ve desteklenmesi gerektiğini düşünüyor. Bu hedefe ulaşmak amacıyla VeChain, yepyeni bir VeChain Hibe Programını finanse etmek için 1 Milyon ABD Doları taahhüt etti. Bu taahhüdünü şu şekilde duyurdu:

Yeni Hibe Sistemi'nin tüm başvuru süreci, uzun vadeli başarı sağlamak amacıyla, tüm başvuruları ve ilgili süreçleri dünyada bir ilk olan halka açık bir GitHub deposunda takip ederek, şeffaflığı en üst düzeye çıkaracak şekilde kurulmuştur. Halk, başvuranları ve değişiklikleri gerçek zamanlı olarak izleyebilecek ve takip edebilecek.

Radardaki bir diğer kripto Ethereum (ETH)

Analistin radarındaki üçüncü kripto para ise Ethereum (ETH). Ethereum vakfının, “Ethereum 2.0” elde etmek için teknik yükseltmeler üzerinde çalışan yürütme katmanı ekiplerini desteklemek için 1,5 milyon dolarlık bağış sağladığı söyleniyor.

Özellikle, borsa Kraken ve merkezi olmayan finans (DeFi) protokolleri Uniswap ve The Graph dahil olmak üzere altı kripto kuruluşu, Ethereum Blockchain yükseltme çabalarına her biri 250.000 dolar bağışladı. Bu fonu alacak beş Ethereum müşterisi, Besu, Ergon, Geth, Nethermind ve Nimbus. Ethereum'un amacı, ağın tek bir varlığa aşırı bağımlılığı ile ilişkili riski azaltmak olarak lanse ediliyor.

Evrenin sırrı burada mı? Cosmos (ATOM)

Phoebe L.'ye göre ileriye doğru büyük bir adım atan bir sonraki altcoin Cosmos (ATOM). Analist şu yorumu yapıyor:

Bitcoin'i Cosmos'a getirmek her zaman planın bir parçasıydı. Interchain Foundation'ın (ICF) interBTC geliştiricileri Interlay'e verdiği son hibe ile bu hedef daha da yaklaşıyor.

Şubat 2021'de başlatılan Blockchain'ler Arası İletişim protokolü (IBC), herhangi iki zincirin iletişim kurmasına, likidite ve işlevselliği paylaşmasına ve Cosmos ekosistemindeki tokenleri ve diğer verileri aktarmasına izin veren Cosmos standardıdır.

Crypto KOL, Kullanıcıların tüm kripto varlıklarını yönetebileceklerini ve çapraz zincirleri tek bir sezgisel ve basit arayüzden dengeleyebileceklerini ekliyor. Daha fazla IBC özellikli zincir eklendikçe, Cosmos DeFi'nin faydasının ve popülaritesinin arttığını söyleyen analist şu değerlendirmeyi yapıyor:

Cosmos üzerindeki Bitcoin, Cosmos sistemine derin likidite getirecek ve Cosmos DeFi'nin faydasını ve kapsamını büyük ölçüde artıracak.

“Cardano (ADA) yeni bir zafer elde etti”

Listenin sonuncusu Cardano (ADA). Analist, Cardano'nun yerel para birimi ADA'nın nihayet Japonya'da yetkilendirilmesiyle Cardano'nun yeni bir zafer elde ettiğini vurguluyor ve şu yorumu yapıyor:

En başından beri Japonya her zaman kripto dostuydu. Ancak bu, kripto para birimi söz konusu olduğunda, zayıf düzenlemelere sahip oldukları anlamına gelmez. Japon piyasalarındaki kripto paralar, vatandaşlarının başarılı operasyonlar yapmasını sağlamak için sıkı bir denetime tabi tutulur. Dolayısıyla ADA'nın onayı, bu kripto para birimini daha değerli kılıyor.

Kaynak: kriptokoin.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.