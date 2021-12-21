“Piyasaya yerli biri tarafından en az 40 milyar dolar döviz sürüldü” iddiası
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş’tan, dolardaki sert düşüş üzerine dikkat çekici bir değerlendirme geldi.
2021-12-21 06:51:42
“Piyasaya yerli biri tarafından en az 40 milyar dolar döviz sürüldü” diyen BTP lideri, 5 de kritik soru sordu.
İşte Hüseyin Baş'ın sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım;
Piyasaya yerli biri tarafından en az 40 milyar dolar döviz sürüldü.
Gerisi hikâye. O zaman 5 soru;
- Kim bu kadar dövizin sahibi?
- Bu zamana kadar neredeydi?
- Bu kadar paraya nasıl sahip oldu?
- Parasını ne zaman geri çekecek?
- Parayı neyin hazırlığı için piyasaya sürdü?
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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