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TIMETURK / EKONOMİ / “Piyasaya yerli biri tarafından en az 40 milyar dolar döviz sürüldü” iddiası

“Piyasaya yerli biri tarafından en az 40 milyar dolar döviz sürüldü” iddiası

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş’tan, dolardaki sert düşüş üzerine dikkat çekici bir değerlendirme geldi.

1 Saat Önce
2021-12-21 06:51:42
“Piyasaya yerli biri tarafından en az 40 milyar dolar döviz sürüldü” iddiası

“Piyasaya yerli biri tarafından en az 40 milyar dolar döviz sürüldü” diyen BTP lideri, 5 de kritik soru sordu.

İşte Hüseyin Baş'ın sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım;

Piyasaya yerli biri tarafından en az 40 milyar dolar döviz sürüldü.

Gerisi hikâye. O zaman 5 soru;

- Kim bu kadar dövizin sahibi?

- Bu zamana kadar neredeydi?

- Bu kadar paraya nasıl sahip oldu?

- Parasını ne zaman geri çekecek?

- Parayı neyin hazırlığı için piyasaya sürdü?

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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