Piyasalarda yön arayışı hakim

ABD hisse senetleri dün, işgücü piyasasındaki iyileşmeyi gösteren verilerin ekonomik toparlanmadaki beklentileri desteklemeye yardımcı olması ve toparlanmadan yararlanma olasılığı daha yüksek görülen hisse senetlerine yönelik küçük bir rotasyonu teşvik etmesiyle hafif yükseldi

Hafta başından bu yana Dolar-TL'deki sıkışmanın dün itibarıyla sonuna gelindiğini ve oluşan üçgen formasyonunun üst bandının dışına çıkışın meydana geldiğinin izlendiğini; bu geçişle dün kurun 8.54 seviyesinin üzerini görse de gün sonuna doğru bu hareketini sürdüremeyip geri çekildiğini kaydeden Ahlatçı Gayrimenkul Değerler analizinde; " Bu geri çekilmeyle tekrar üçgen formasyonunun içine giriş yapan kur 8.50 altında günü tamamladı. 5 yıllık CDS 401 seviyesini görürken 10 yıllık tahvil faizi yüzde 18,4 seviyesinde gerçekleşti. Haftanın son işlem gününde kurda 8.52-8.55 direnç bölgesini yakından izlenecek" denildi.

Analizde şunlara yer verildi: "ABD'de dün Yellen'dan açıklamalar vardı. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, "Faiz oranları olağanüstü düşük seviyede ve çoğu ekonomist bu durumun süreceğine inanıyor" dedi.Yellen, ABD ekonomisi üzerindeki faiz yükünün gelecek on yıl içinde yönetilebilir noktaya geleceğine inandığını söyledi. Yellen, "Biden'ın yasalaşan hükümet harcamaları planının enflasyona neden olacağını düşünmüyorum ancak ABD ekonomisinde birçok çatlak mevcut. Ekonomi açılıyor ancak bu durum gerçekleşirken insanların hemen işe geçememelerinin çeşitli nedenleri var" şeklinde konuştu."

Amerika, Avrupa ve Asya piyasaları

ABD hisse senetleri dün, işgücü piyasasındaki iyileşmeyi gösteren verilerin ekonomik toparlanmadaki beklentileri desteklemeye yardımcı olması ve toparlanmadan yararlanma olasılığı daha yüksek görülen hisse senetlerine yönelik küçük bir rotasyonu teşvik etmesiyle hafif yükseldi. Yeni işsizlik başvurusunda bulunan Amerikalıların sayısı, pandemi kısıtlamaları kaldırılmaya devam ettiği ortamda geçen hafta beklenenden fazla düşerek 14 ayın en düşük seviyesi olan 406.000'e geriledi. Veriler, ABD Hazine tahvillerinin yüzde 1.625 gibi yüksek bir seviyeye ulaşmasına imkan verdi...

Avrupa hisseleri, Airbus'ın jet üretim hedeflerini artırmasının ardından Perşembe günü rekor seviyede kapadı. İlaç üreticisi Bayer'in hisselerinin mahkeme kararıyla ilgili olarak düşüş yaşamasının da etkisiyle Alman hisseleri zayıfladı...Asya hisse senetleri, yatırımcıların ABD'nin dünyayı Covid-19 salgınından çıkaracağına ve Biden yönetiminin multi-trilyon dolarlık harcama artışına yöneleceğine ilişkin beklentiye girmesinden dolayı yükseliş yaşıyor.

8.50 seviyesi test edildi

Açıklanan ABD büyüme verisi beklentilere paralel yüzde 6,4 olarak gerçekleşti. Bir diğer önemli veri olan işsizlik haklarından başvuruları ise 406 bin kişi olarak açıklandı. Dolar/TL'deki yukarı yönlü hareketin hızlandığı görülürken dün 8,50TL fiyat seviyesinin üzeri test edildi. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketin devam etmesi beklenilen kurda 8,55 ve 8,60 TL direnç seviyeleri önem arz ediyor. Olası satışların görülmesi durumunda ise 8,45 ve 8,38 TL destek seviyeleri test edilmesi bekleniyor...

Ons altında satış baskısı

ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde tekrardan 1,60 seviyelerinin görülmesi Ons Altın'da satış baskısı yarattı. ABD hükümeti tarafından açıklanacak altyapı paketi enflasyon üzerinde etkili olacağı beklentisi Ons Altın için önemini koruyor. ETF yatırımcılarının tekrardan Altın almaya başlaması genel beklentinin Ons Altın'da yükselişin devam etmesi yönünde. Teknik açıdan incelendiğinde yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 1905 ve 1915$ direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Satış baskının görülmesi durumunda ise 1890 ve 1883$ destek seviyeleri yakından izlenecek.

Petroldeki kazanç

ABD – İran görüşmelerinin olumlu ilerlemesi fiyatlamalara yansırken Bren Petrol'ün haftalık kazancı yüzde 5'e yaklaştı. Japonya Petrol Birliği Başkan'ının yaptığı açıklamada anlaşmanın doğrulanmasıyla 3 ay içinde İran'dan petrol ithal etmeye başlayabilir. Dün açıklanan Ham petrol stokları beklenilenden daha fazla 1,622M varil azalış gerçekleştirdi. Teknik açıdan bakılacak olursa, yukarı yönlü hareketine devam etmesi beklenilen Brent Petrol'de 69,65 ve 70,00 $ direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Yaşanan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması halinde ise 68,95 ve 68,60 $ destek seviyeleri önem arz ediyor.

Gramda olumlu seyir beklentisi

Ons Altın'ın yatay bir hareket izlemesi Gram Altın'ın seyrini baskılarken ve Dolar/TL kurundaki yukarı yönlü hareketin hızlanmasıyla birlikte Gram Altın'da 519 TL seviyeleri görüldü. Siyasetin yoğun gündem maddeleri ile döviz kurundaki artışın devam etmesi Gram Altın tarafında olumlu seyrin devam etmesi bekleniyor. Gram Altın'da yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 520 ve 530 TL direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekirken aşağı yönlü bir hareketin olması durumunda ise 510 ve 500 TL destek seviyeleri aşağı yönlü hareket için önem arz ediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.