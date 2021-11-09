Marketlerde zam stokçuluğu! Raflar boş, toz şekere zam iddiası

BİM market zincirinde zam öncesi hazırlık başladı. İddialara göre 1 haftadır ne toz şeker ne de küp şeker satılmayan market zincirinde raflar zam öncesi boşaltıldı.

Rekabet Kurumu tarafından açılan soruşturmada fahiş fiyat uygulama suçundan 2 milyar 671 milyon lira idari para cezası kesilen 5 zincir market ile 2 tedarikçi firmadan en çok cezayı BİM marketler zinciri almıştı. 958 milyon TL ceza kesilen BİM, iddialara göre zam öncesi hazırlığa başladı.

Cezadan sonra ayçiçek yağını 82 TL'den satmaya başlayan BİM şeker fiyatlarına da zam yapacak. Sosyal medyada dolaşan iddialara göre BİM zincir marketlerinde 1 haftadır ne toz şeker ne de küp şeker satılmıyor.

İddialara göre BİM, zam öncesi ürün satışını durdurarak stok yapmaya başladı. Bazı iddialara göre ise BİM'in merkez depolarında toz şeker veya küp şeker ürünü kalmadı.

Sosyal medyada yer alan bir diğer toz şeker iddiası ise CarrefourSa ile ilgili. Sosyal medyada paylaşım yapan bir vatandaş CarrefourSa'da satılan 5 kg'lık toz şeker fiyatlarına dikkat çekti. İddialara göre normal fiyatı 31 TL 55 kuruş, indirimli fiyatı ise 27 TL 90 kuruştan satılan toz şekerin fiyatı yüzde 20 zamlanarak 37 TL 90 kuruşa çıktı.

Sosyal medyada toz şeker fiyatlarıyla ilgili hızla yayılan iddiaların bazıları şu şekilde:

"@tcbestepe @iletisim @fahrettinaltun şuan zincir marketlerin bazılarında toz şeker ve kendi markalari olan ayçiçek yağını Yok satıyor.stokculuk var.bilgilerinize arz olunur."

Bizde de 210 tl olan Toz Şeker in çuvalı 285 oldu. un,yağ %50 yukarı ayar oldu.

Toz şeker 38tl olmuş neyse ben şeker kullanmıyorum.

Belliydi. Toz şeker yok piyasada . Geliyor gelmekte olan .

5kg'lık toz şeker 32₺'den 38₺'ye çıkmış . Sanki biraz algı yapmak istiyorlar? Sarı etiketteki fiyat marketin yaptığı kampanya. Orada sağ üst köşede gerçek fiyatı yazıyor. 32₺ ama toz şeker fiyatı genede (pahalı)

23 ekim günü 27 tl ye aldığım toz şeker, bugün 37 tl olmuş. Yani %25 zam gelmiş

MilliGazete

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.