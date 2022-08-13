Kira artışı nasıl yapılır? Kira zammı nasıl hesaplanır?

Ev sahipleri kira artışı neye göre yapılır araştırıyorlar. Kira zammı yapılırken dikkat edilmesi gerekenler neler? Kira zammı hesaplama nasıl yapılır? İşte kira artışı ile ilgili detaylar…

Kira artışı yapmak isteyen ev sahipleri zammın neye göre yapılacağı sorusuna yanıt arıyorlar. Kira zammı yapmak için nelere dikkat edilmeli? Kira artışında ne baz alınır? Kira artış oranı nasıl hesaplanır? Kira zammı nasıl yapılır?

Mülk sahipleri yılda bir kere olmak üzere kira artışı gerçekleştiriyorlar. Kiralara yapılan zam oranı bir önceki yılın kira tutarına ve TÜFE olarak bilinen son 12 ayın tüketici fiyat endeksine göre hesaplanır. Mülk sahipleri kira artışında TÜFE oranından daha yüksek bir rakama çıkamıyor. Kira artışlarında Borçlar Kanunu'nun 344. Maddesine dikkat etmek gerekiyor.

İş yeri kira artışı nasıl hesaplanır?

İş yeri de olsa kira artışları güncel TÜFE oranına göre hesaplanır ve ona göre zam yapılır. TÜFE oranından fazla kira artışı yapmak hukuka aykırı sayılır ve mülk sahibinde dava açılabilir.

Kira artışı nasıl hesaplanır?

İş yeri ve konut sahibi olanlar her yıl kiracıları için yapacakları zammı hesaplamak için “Kira zammı hesaplaması nasıl yapılır?” sorularını soruyorlar. Mülk sahipleri TÜFE'ye göre kira artışlarını belirlemek zorunda. Peki TÜFE oranına göre kira artışı nasıl yapılır? Kira artışı hesaplaması için örneğin 2000 TL değerinde bir konutu ele alalım. Örnek TÜFE ortalamasının yüzde 15,52 oranında olduğu değerlendirildiğinde aylık zam miktarı 155 TL olarak çıkıyor.