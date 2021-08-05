Kemal Çakır, Sağlıkta Almanya’nın Önde Gelen Firmalarını Yönetiyor

Almanya’da doğup büyüyen Kemal Çakır, sağlık alanına yaptığı yatırımlarla son dönemde sıklıkla adından söz ettiriyor. Almanya da sayılı şirketler arasında bulunan Kemal Çakır’ın kendi kurduğu hastane ile sağlık sektöründeki önemli bir açığı kapatıyor. Yoğun bakım hizmetleri veren Çakır Sağlık da özellikle özel bakıma ihtiyaç duyan hastalar konusunda uzmanlaşmıştır.

Çakır Sağlık şirketinin kurucu olan Kemal Çakır 1971 yılında Almanya'nın Hamm şehrinde doğmuştur. İlk ve ortaokulu başarıyla bitirmesinin ardından ve yüksek puanları ve notları neticesinde yine Hamm şehrinde bulunan Gymnasium'a gitmiştir. Okuldaki başarılarından dolayı sürekli gözde öğrenci olan Kemal Çakır 1989 yılında ise Hastanede hemşire eğitimi almaya başlamıştır. Hemşire eğitimini de başarı ile tamamladıktan sonra 1996 ve 1998 yılları arasında yoğum bakım hemşiresi sertifikası almaya hak kazanmıştır. Daha sonra almış olduğu bu sertifika ile 08.11.1999 yılında da şirketini kurmuştur.

Çakır Sağlık şirketini kurduktan sonra günden güne büyüyerek çok fazla ilerleme kaydetmiş ve Almanya da bulunan en büyük şirketler arasında yerini almıştır. Şu an aktif olarak çalışan 800 işçisi bulunanÇakır Sağlık Şirketi ile istihdama büyük katkı sağlamaktadır. 2019 yılında ise başarılarına bir yenisini daha ekleyerek Türkiye de bir istihdam şirketi kurmuş olan Kemal Çakır sağlık hizmetleri sektöründe en iyi şirketler arasında gösterilmektedir.

20 yılı aşkın süredir hastane dışında yoğun bakım hizmetleri vererek ve tecrübelerine dayanarak sektörde ilk göze çarpan isimdir. Güven duygusunu ön planda tutarak kaliteli bakım hizmetleri sunan Çakır Sağlık uygun çalışma koşulları altında istihdam yaratmaya da devam etmektedir. Kemal Çakır, “ Sağlık alanında o kadar çok hizmet alanı var ki; biz de bu alanlarda var olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Amacımız sağlık alanındaki açık olan pozisyonları en kaliteli hizmetle doldurabilmek. Bunun için önümüzde uzun bir maraton olsa da hedefimiz önünde sonun da gerçekleşecek.” Diyerek üstlenmiş olduğu misyon hakkında da açıklamalarda bulundu.

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