Kapatılan faizsiz konut şirketleri hangileri? Hangi faizsiz konut firmaları tasfiye edildi? Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu faizsiz konut şirketleri ile ilgili çok önemli bir karara imza attı. BDDK 21 faizsiz konut şirketinin tasfiyesine karar verdi. Vatandaşlar da hangi faizsiz konut şirketlerinin kapatıldığını merak etmeye başladı. Faizsiz konut firmalarından hangileri kapatıldı?

Kapatılan faizsiz konut şirketleri hangileri? Hangi faizsiz konut firmaları tasfiye edildi? Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu faizsiz konut şirketleri ile ilgili çok önemli bir karara imza attı. BDDK 21 faizsiz konut şirketinin tasfiyesine karar verdi. Vatandaşlar da hangi faizsiz konut şirketlerinin kapatıldığını merak etmeye başladı. Faizsiz konut firmalarından hangileri kapatıldı?

Kapatılan faizsiz konut şirketleri hangileri?

BDDK 21 faizsiz konut şirketinin tasfiyesine karar verdi. Tasfiye edilen firmaların isimlerinin yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

İşte tasfiye edilen 21 faizsiz konut firmaları;

100 milyon lira sermaye aranıyordu

Tasarruf finansmanı faaliyetinde bulunacak kuruluşların nakden ve her türlü muvazaadan ari en az 100 milyon lira ödenmiş sermayeye sahip olması gerekecek. Söz konusu tutarın intibak sürecinde olan şirketler için başvuru tarihinden itibaren 6 aylık sürede tamamlanması gerekecek. Bu süre, şirket bazında 6 ayı geçmemek üzere en fazla bir kez daha uzatılabilecek. Belirlenen süre içinde kriterlere uyum sağlayamayan şrketler tasfiye edilecek.

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