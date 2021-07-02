Kapatılan faizsiz konut firmaları listesi | Hangi faizsiz konut şirketleri kapatıldı? Konut kredi faizlerinin zirveye çıktığı şu günlerde vatandaşların ev almak için uğradığı faizsiz konut firmalarından 21'i BDDK tarafından kapatıldı. Yaşanan gelişme üzerine vatandaşlar hangi faizsiz konut firmalarının kapatıldığını araştırmaya başladı.

Kapatılan faizsiz konut firmaları listesi | Hangi faizsiz konut şirketleri kapatıldı? Konut kredi faizlerinin zirveye çıktığı şu günlerde vatandaşların ev almak için uğradığı faizsiz konut firmalarından 21'i BDDK tarafından kapatıldı. Yaşanan gelişme üzerine vatandaşlar hangi faizsiz konut firmalarının kapatıldığını araştırmaya başladı.

Faizsiz konut firmaları geçtimiz aylarda devlet güvencesi altına girmişti. Faizsiz konut sistemindeki katılımcı sayısı 250 bin seviysesi üzerindeydi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, vatandaşların hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla tasarruf finansman faaliyeti yürüten ancak intibak şartlarını sağlamayan 21 şirketin intibak taleplerinin reddine ve tasfiyelerine karar verdi. Faizsiz konut edindirme firmalarına başvuran vatandaşlar da kapatılan faizsiz konut firmaları listesini araştırmaya başladı. Peki hangi faizsiz konut şirketleri kapatıldı? Faizsiz ev firmalarından hangileri kapatıldı?

Kapatılan faizsiz konut firmaları listesi

1 İktisatevim Gayrimenkul A.Ş.

2 Vizyon Evim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Pazarlama Sanayi Ticaret A.Ş

3 Doğruevim Gayrimenkul Organizasyon A.Ş.

4 Finansevim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

5 Birikimevim Gayrimenkul Organizasyon A.Ş.

6 Finalevim Gayrimenkul Otomotiv Organizasyon A.Ş.

7 Yaşamevim Gayrimenkul A.Ş.

8 Hh Aydın Yatırım Holding A.Ş.

9 İhtiyaçevim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

10 Varlıkevim Gayrimenkul A.Ş. 11 İstek Evim Gayrimenkul Otomotiv Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.

12 İkizlerevim Yatırım Gayrimenkul A.Ş.

13 Destekevim Gayrimenkul İnşaat Taahhüt Otomotiv Organizasyon Sanayi Ticaret A.Ş.

14 Gerçekevim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

15 Değer Tasarruf Gayrimenkul A.Ş. 16 Önceevim Gayrimenkul Otomotiv Pazarlama Sanayi Ticaret A.Ş.

17 Morevim Tasarruf Gayrimenkul Otomotiv Enerji Organizasyon Ve Pazarlama Ticaret A.Ş.

18 Hedefevim Gayrimenkul Otomotiv Ve Ticaret A.Ş.

19 Gelecek Tasarruf Gayrimenkul Otomotiv Ve Organizasyon A.Ş.

20 Birlikbirikim Gayrimenkul Organizasyon İletişim Otomotiv Pazarlama Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

21 Tasarruf Organizasyon Ve Gayrimenkul Pazarlama A.Ş.

6 ay süre verilmişti

Bugün itibariyle sayısı 100'e ulaşan sektördeki şirketlerin faaliyetlerinin denetim ve düzenleme kapsamına alınmasıyla kurumsal yönetime, yeterli mali güce ulaşmaları amaçlanıyor. Şirketlerin kuruluş izinleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun en az beş üyesinin aynı yöndeki oyuyla verilecek. Asgari sermaye tutarı 100 milyon lira olacak bu şirketler yalnızca konut, çatılı iş yeri veya taşıt ediniminden doğan borçları finanse edebilecek. Finansal Kurumlar Birliği'ne üye olma zorunluluğu getirilirken, yasada belirtilen sermayeye ulaşabilmeleri amacıyla 6 aylık süre verilmişti.

Faizsiz konut sistemi nedir?

Faizsiz ev alınabilen yerlerde tüm dünyada çokça kullanılmaya başlanan ve uygun taksitlerle konut sahibi olmak isteyenlerin kurulması uygulamalardır. Uzun süredir kira ödemekten sıkılıp kendi evine sahip olmak isteyen üyeler, bu tarz ödeme sistemlerini kullanarak kira öder gibi ev sahibi olabilmektedir. Ayrıca faiz kullanımından kaçınan ve birikimi ne yapacağını bilemeyenler için de taksitli ev sahibi olarak yatırım yapmak mümkün olur .

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.