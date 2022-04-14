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TIMETURK / EKONOMİ / İslam Memiş uyardı: Bunu yapan kazanmadı

İslam Memiş uyardı: Bunu yapan kazanmadı

“Sosyal medyadaki bilgileri alıp kendini çok akıllı zannetmek ve hemen al-sata başlamak, bittin mahvoldun ve kazanmadın.” diyerek bunu yapanların kaybettiğini belirten Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “Kim ben kazandım diyorsa emin olun yalan.” dedi.

1 Saat Önce
2022-04-14 10:21:59
İslam Memiş uyardı: Bunu yapan kazanmadı

İslam Memiş, dolar, altın, gümüş yatırımcılarına önemli tavsiyelerde bulunarak, "mutlaka uzun vadeli bir yatırımcı olun, mutlaka miktara odaklanın, neye yatırım yaparsanız yapın; bu sizin tamamen kişisel tercihiniz döviz olabilir, altın olabilir kripto para olabilir. Adı mutlaka uzun vadeli olmalıdır.” dedi.

Milli Gazetede yer alan habere göre; Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın fiyatlarının sürekli yükseldiğine dikkat çekerek, “Senin bir yıl içinde elindeki 10 gram altının, 15 gram oldu mu? Sen ona bak. Bir yıl içinde gram altın 800 lira oldu, 1000 lira oldu senin ilgilendirmez. Geçen yıl nasıl 500 liraydı, ondan önceki yıl nasıl 400 liraydı, ondan önce nasıl 300 liraydı… Altın fiyatları gram bazında düşmez. Bugün 900 lirayı konuşuyorsun, seneye 1500 lirayı konuşacaksın, ondan sonra 2000 lirayı konuşacaksın, ondan sonra 3000 lirayı konuşacaksın. Nefesini boşuna tüketme, elindeki miktarı artır, 10 bin dolarım 15 bin dolar oldu mu? 10 gramım 20 gram oldu mu? Fiyatla değil miktarla işiniz olsun, ben bunu söylüyorum” ifadelerini kullandı.

“BUNU YAPAN KAZANMADI”

“Sosyal medyadaki bilgileri alıp kendini çok akıllı zannetmek ve hemen al-sata başlamak, bittin mahvoldun ve kazanmadın.” diyerek bunu yapanların kaybettiğini söyleyen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “Kim ben kazandım diyorsa emin olun yalan.” dedi.

“UZUN VADELİ YATIRIMCI OLUN”

Vatandaşlara uzun vadeli yatırım tavsiyesinde bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, şunları söyledi:

“Gram altın geçen yıl 500 liraydı, bugün bin lira, bir kilo altında 500 bin lira para kazanmışsın. Ne yaptın biliyor musun, hiçbir şey yapmadın, aldın ve kenara koydun. Peki ben oyuncuyum diyen insanlar ne yaptı biliyor musunuz? Gezmedi, tozmadı, yatmadı, uyumadı ve bu hayatın tadını alamadı, hayatı kendine par aile zindan etti. Paranın esiri oldu, paranın kölesi oldu. Telefonla yattı, telefonla kalktı. Bu çok yanlış bir şey.

Ben bu arkadaşlarımıza şunu tavsiye ediyorum; mutlaka uzun vadeli bir yatırımcı olun, mutlaka miktara odaklanın, neye yatırım yaparsanız yapın; bu sizin tamamen kişisel tercihiniz döviz olabilir, altın olabilir kripto para olabilir. Adı mutlaka uzun vadeli olmalıdır.”

“ALTINDA YENİ REKORLAR GÖRECEĞİZ”

Öte yandan gram altın fiyatlarında yeni rekorlar beklediğini söyleyen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “Altın gümüş ve döviz kurlarının yukarı yönlü devam edeceğini tahmin ediyorum. Yıl içinde yeni rekorlar göreceğiz, benim beklentim o yönde! Mesela gram altının 1450 lira seviyesine gelmesini bekliyorum, gümüşün gram fiyatında 20 lira seviyesine geleceğini bekliyorum. Döviz kurlarında yukarı yönlü ataklar olacağını göreceğiz” görüşünü savundu. .

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