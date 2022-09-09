İPhone 14 en ucuz hani ülkede? İPhone 14 nerede en ucuz satılır? İPhone 14 ülkelere göre fiyatı

Apple’ın yeni amiral gemisi İPhone 14 ailesi tüm dünyada satışa çıkacak. İPhone 14’ün fiyatları açıklandı. İPhone 14 almak isteyenler ülkelere göre İPhone 14 fiyatını araştırıyorlar. Peki en ucuz İPhone 14 hangi ülkede satılıyor? İPhone 14 en ucuz nerede satılacak? İPhone 14 fiyatları nedir? Hangi ülkede İPhone 14 ne kadara satılıyor? İşte ülke ülke İPhone 14 fiyatları…

İPhone 14 ailesi telefon piyasasına bomba gibi düştü. Apple kullanıcıları İPhone 14 için oldukça heyecanlılar. İPhone 14 almayı düşünenler İPhone 14 fiyatlarını merak ediyorlar. Apple her ülkede farklı bir fiyat listesiyle İPhone 14'ü satışa çıkaracak. Peki İPhone 14 en ucuz hangi ülkede? En ucuz İPhone 14 nerede satılıyor? İPhone 14 uyguna satış hangi ülkede olacak? Ülkelere göre İPhone 14 fiyatları nasıl? Apple en ucuz nereden alınır?

İPhone 14 Türkiye fiyatı

Dünyanın en büyük teknoloji firmalarının başında gelen Apple, yeni amiral gemisi iPhone 14 ailesini resmen tanıttı. iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro ve 14 Pro Max'ten oluşan Apple'ın yeni amiral gemisi serisinin fiyatları Türkiye'de 31 bin TL'den başlıyor. Son yıllarda teknoloji ürünlerine getirilen vergiler sonrası iPhone serisinin fiyatları tartışma konusu. Peki, iPhone 14'ün en ucuz olduğu ülke neresi? iPhone 14 hangi ülkede ne kadara satılacak? İPhone 14 en uyguna nerede satılır?

İPhone 14 en pahalı satıldığı ülke

Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone 14 serisini tanıtmasının ardından ürünün dünyadaki fiyatları da listelendi. Apple'ın resmi sitesinden yayımlanan fiyatlara bakıldığında dünyada en pahalı iPhone 14'ün satıldığı ülke Türkiye oldu.

Ülkelere göre İPhone 14 fiyatları nasıl?

Apple'ın resmi sitesinde iPhone 14 128 GB kapasiteli telefonu baz alındığında en pahalı ülke Türkiye oldu. Türkiye'de resmi satış fiyatı 30 bin 999 TL olan iPhone 14'ün euro cinsinden fiyatı ise güncel kur baz alındığında bin 698 euro oldu. Türkiye bu alanda dünyada açık ara zirvede yer alıyor. Yeni iPhone serisinin en düşük modelinin dünyada en pahalı olduğu ikinci ülke ise Brezilya oldu. Ekonomik krizlerle boğuşan Brezilya'da iPhone 14'ün fiyatı bin 447 euro oldu.

En ucuz İPhone 14 hangi ülkede satılıyor?

iPhone 14'ün en ucuz olduğu ülke ise Amerika Birleşik Devleri (ABD) oldu. ABD merkezli Apple, kendi ülkesi için belirlediği fiyat 798 euro oldu.

İPhone 14 en uygun nerede satılır?

ABD'nin hemen ardından 833 euro ile Japonya, 836 euro ile Kanada, 861 euro ile Çin, 877 euro ile Hong Kong ve 902 euro ile Tayvan geliyor. .