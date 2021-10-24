Her şey 24 saatte oldu! Yüz binlerce kişi bunu konuşuyor

Kripto para piyasalarında rekorlar kırılırken şaka olarak ortaya çıkan Shiba Inu'de ciddi yükselişler yaşandı. 24 saatte yüzde 37 oranında prim yapan Shiba Inu, Twitter'da da trend topic oldu.

Bitcoin, Ethereum gibi ana akım kripto paralarda rekorlar görülürken altcoinler de hızlı yükselişlere sahne oluyor. Bitcoin 66 bin 973 Dolar seviyesine kadar yükselirken Ethereum da rekora yakın seviyelerde işlem görüyor.

SHIBA INU GÜÇLENİYOR

Milyarder iş adamı Elon Musk Kripto Para piyasalarını Twitter üzerinden speküle etmeye devam ediyor. Musk'ın geçtiğimiz hafta atmış olduğu tweetin ardından Shiba Inu'de yükselişler yaşanmıştı.

Dünden bu yana da Shiba Inu güçlü duruşunu koruyor. Shiba Inu dünden bugüne yüzde 37 oranında prim yaptı ve 0.00003849 dolar seviyesinde işlem görüyor.

YATIRIMCILARI SATMIYOR

Shiba Inu'ye güvenen yatırımcılar düşük paralara aldığı coinleri satmamakta direniyor. Direnç arttıkça da Shiba Inu'de güçlü duruş yerini sağlamlaştırmaya başlıyor.

Analistlerin Shiba Inu'yü Dogecoin Katili olarak betimlendirmesi de yükselişe fayda sağlıyor.

YÜZ BİNLERCE KİŞİ SHIB'İ TWEETLEDİ

Shiba Inu'deki olağanüstü yükselişi yatırımcıları sosyal medya platformu Twitter üzerinden de destekledi. Yüz binlerce kişi Shiba Inu için tweet atarken Twitter'da SHIB trend topic oldu.

24 SAATTE DEV HACİM

Son 24 saatlik grafik incelendiğinde Shiba Inu'de 12.44 trilyon işlem gerçekleştirildi. Son bir günde 0.00002770 dolar ile en düşük seviyeyi ve 0.00003884 ile de en yüksek seviyeyi gördü. 24 saatte 419 milyar dolarlık hacme ulaşan Shiba Inu saat 09:45 itibarıyla 0.00003900 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Kaynak: hürriyet.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.