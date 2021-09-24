DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Guardian gazetesinden İngiltere'yi zora sokacak haber
Özdağ'a göre öğrenciler, Suriyeli ve Afganlar yüzünden ev bulamıyor
Davutoğlu'ndan 'ittifak' açıklaması
F1 bilet fiyatı | Formula 1 İstanbul bilet fiyatları ne kadar? F1 bileti nereden alınır? Formula 1 seyircili mi olacak?
Mannheim Üniversitesi’nden Sertifikalı Veri Analitiği & Veri Bilimi Sertifika Programı Başlıyor!
Formula 1 bileti satın al | Formula 1 bileti nereden alınır? F1 İstanbul biletleri nerede satılıyor?
Avrupa'nın en yoğun havalimanı İstanbul Havalimanı oldu
Putin’in partisi anayasayı değiştirecek çoğunluğa sahip oldu
Fahiş fiyatlarla ilgili tartışmalara iş insanı Murat Ülker de katıldı
Pasifik’te güç dengeleri değişiyor
Babacan: Asıl çalışma sahada
Türkiye, Rusya'nın teorilerini yerle bir etti
Erdoğan'dan Biden'a sert eleştiri
Sisi ile ilgili dikkat çeken Türkiye iddiası
Çin Merkez Bankası’ndan kripto paraya darbe: Bitcoin bir saat içinde çakıldı

TIMETURK / EKONOMİ / Fahiş fiyatlarla ilgili tartışmalara iş insanı Murat Ülker de katıldı

Fahiş fiyatlarla ilgili tartışmalara iş insanı Murat Ülker de katıldı

İş insanı Murat Ülker, gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında, 'Milletin aklıyla alay etmeye lüzum yok. Herhangi bir fahiş fiyat varsa asla satılmıyor zaten. Biz yüzde 1 kazanıyoruz. Bunu indirsek ne olur? Daha pahalıya alıp ucuza satabilen biri doğmadı' dedi.

1 Saat Önce
2021-09-24 14:48:06
Fahiş fiyatlarla ilgili tartışmalara iş insanı Murat Ülker de katıldı

Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker ve Ülker CEO'su Mete Buyurgan gazetecilerle sohbet toplantısında bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

Hürriyet gazetesinden Emre Eser'in haberine göre Türkiye'de büyük bir planlama sorunu olduğunu söyleyen Ülker, şunları kaydetti:
"Bir sene dağ-taş soğan dolu ertesi sene piyasada soğan yok. Marketlere yükleniyorlar. Marketçi alıp satıyor. Parasını üreticiye ödüyor. Yani milletin aklıyla alay etmeye lüzum yok. Herhangi bir fahiş fiyat varsa asla satılmıyor zaten. Biz yüzde 1 kazanıyoruz. Bunu indirsek ne olur? Daha pahalıya alıp ucuza satabilen biri doğmadı.
O dönem domates fiyatları indirildi. Sadece domatesten 35 milyon TL zarar ettik. Türkiye'de enflasyon yüzde 19 civarında, üretici enflasyonu ise yüzde 45. Yani aradaki fark aslında biz üreticilerin ne kadar fedakarlık yaptığının kanıtı. Artık herkes TL'nin değerlenmesi için çalışması gerekiyor. Neden başkasının parasının değer kaybetmesini bekiyoruz."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
CANLI YAYIN