Dünyada en fazla Bitcoin’e sahip olan kim?

Bitcoin’i icat eden kişi veya grup, takma adı Satoshi Nakamoto’dur. Satoshi‘nin kesin kimliği bugüne kadar bir sır olarak kaldı. Blockchain veri tabanını tasarlayan ilk kişi ve Bitcoin’in white paperının yazarıdır. Satoshi’nin, Mart 2020 itibariyle yaklaşık 6 milyar dolar değerinde yaklaşık bir milyon Bitcoin’i kontrol ettiği düşünülüyor.

Bitcoin, 2009 yılında halka açılan kripto bir paradır. Eşler arası bir sistem üzerinde çalışan merkezi olmayan bir Blokchain ağı üzerine kuruludur ve bankalar ve hükümetler gibi geleneksel finansal aracılara olan ihtiyacı ortadan kaldırır. 2009'da Bitcoin'in piyasaya sürülmesinden bu yana, çok sayıda insan kripto para birimini çıkardı ve alışverişini yaptı ve bunun sonucunda birçoğu multimilyoner oldu. Çok az insan Bitcoin'in bu kadar popüler olacağını ve o günlerde bir servet kazanmalarına yardımcı olacağını tahmin edebilirdi. Bitcoin satın almak o zamanlar akıllıca bir yatırımdı ve erken başlayanlar şimdi ödüllerini alıyor.

En Çok Bitcoin Sahibi Kim?

Küresel salgın dünya çapında önemli ekonomilere zarar vermiş olsa da, kripto para birimi endüstrisi yükselmeye devam etti. Sonuç olarak, birçok insan kripto para ile uğraşmaya başladı, peki ya başından beri bunu yapanlar? En çok Bitcoin sahibi olanları merak ediyor olabilirsiniz.

İşte dünyada en fazla Bitcoin'e sahip olan isimler:

1. sırada Satoshi Nakamoto var

Bitcoin'i icat eden kişi veya grup, takma adı Satoshi Nakamoto'dur. Satoshi‘nin kesin kimliği bugüne kadar bir sır olarak kaldı. Blockchain veri tabanını tasarlayan ilk kişi ve Bitcoin'in white paperının yazarıdır. Satoshi'nin, Mart 2020 itibariyle yaklaşık 6 milyar dolar değerinde yaklaşık bir milyon Bitcoin'i kontrol ettiği düşünülüyor. Zirvede ve bu onu gezegendeki en zengin 44. kişi yapıyor.

2. sıradakiler Tyler ve Cameron Winklevoss

2017'deki geç fiyat artışının ardından Winklevoss kardeşler Tyler ve Cameron Winklevoss, ilk Bitcoin milyarderleri oldular. Yaklaşık 210.000 Bitcoin'e denk gelen Bitcoin'in toplam arzının %1'ine sahip olduklarını iddia ediyorlar. Bugünkü 48 bin dolarlık fiyatla şirket yaklaşık 8,5 milyar dolar değerinde. Winklevoss kardeşler bu paranın bir kısmını Bitcoin borsasında önde gelen bir oyuncu olan Gemini Exchange‘i başlatmak için kullandılar.

3. sıradaki Bitcoin sahibi Barry Silbert

Digital Currency Group, aynı zamanda şirketin kurucusu ve CEO'su olan Barry Silbert tarafından yönetiliyor. Şirketin amacı, küresel finansal sistemin gelişimini hızlandırmaktır. Bunu, Bitcoin ve diğer Blockchain tabanlı işletmeleri kurarak ve tanıtarak yapabilirler. Yıllık Bitcoin endüstri konferansına da ev sahipliği yapan önemli bir Bitcoin haber kaynağı olan CoinDesk, Digital Currency Group tarafından satın alındı. Barry Silbery, firması 100'den fazla Bitcoin ile ilgili işletmeye yatırım yaptığı ve dünyanın önde gelen Bitcoin ile ilgili yatırım şirketlerinden biri olduğu için “Kripto Kralı” olarak adlandırılıyor. 2014 yılında, Barry'nin Bitcoin Yatırım Ortaklığı, 100.000 Bitcoin sınırını aştığını iddia etti.

4. Micheal Novogratz

Micheal Novogratz, 2007 ve 2008 yıllarında Forbes milyarderi seçilen eski bir hedge fon yöneticisidir. Yatırım sektöründen emekli olmadan önce kripto para birimine yatırım yapmaya başlamıştır. Daha sonra bir Bitcoin yatırım firması olan Galaxy Investing Partners‘ın CEO'su oldu. 2012 yılında net değerinin 500 milyon dolar olduğu tahmin ediliyordu. 2017 yılında 250 milyon doların üzerinde bir kârla Bitcoin ve Ethereum'dan servetinin %20-30'una sahip olduğunu belirtti. Kripto para birimlerinin bir balon olduğunu iddia ederken, çeşitli kripto para girişimlerine yatırım yapmaya devam ediyor.

5. Bitcoin sahibi Changpeng Zhao

“CZ” olarak da bilinen Changpeng Zhao, işlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance‘in kurucusu ve CEO'sudur. CZ bir bilgisayar bilimi geçmişine sahiptir. Kripto para alanına girmeden önce Tokyo Menkul Kıymetler Borsası ve Bloomberg Tradebook için ticaret yazılımı geliştirdi. 2003 yılında, OKcoin için Baş Teknoloji Sorumlusu olarak görev yapmak da dahil olmak üzere bir dizi kripto para projesinde aktif oldu. CZ, Binance'i 2017'de 15 milyon dolarlık ilk Coin Arzıyla yarattı. Eylül 2018'de CZ, Forbes'in “Kripto Para Birimindeki En Zengin İnsanlar” listesinde 1,4 milyar dolarlık net değerle üçüncü sırada yer aldı.

6. Brock Pierce

Brock Pierce, bir risk sermayesi şirketi olan Blockchain Capital'in kurucu ortağı olan bir girişimcidir. 2017 yılında şirket, iki risk sermayesi fonundan 85 milyon dolar topladı. Pierce, 2017 ICO çılgınlığı sırasında EOS'u kurdu ve 700 milyon dolar topladı. Açık farkla yılın en popüler ICO'suydu. Pierce, girişimin pazarlanmasından sorumlu olan Block.one'un kurucu ortağıydı. Pierce, Şubat 2018'de Forbes dergisinin “kriptodaki en zengin 20 kişi” listesinde yer aldı. Net değerinin 700 milyon ile 1,1 milyar dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.

7. Anthony Di Lorio

Anthony Di Lorio, Bitcoin'i erken benimseyen ve yatırımcıdır. Ethereum‘un kurucu ortaklarından biriydi ve kuruluşundan bu yana kripto para birimi sektöründe yer aldı. Di Lorio, Free talk live adlı bir podcast'te bunu duyduktan sonra 2012'de ilk Bitcoin'ini 9.73 dolara aldı. Ayrıca diğer kripto para birimlerinin yanı sıra Qtum, Vechain ve Zcash'e de yatırım yapıyor. 2018'de Forbes, net değerinin 750 milyon ila 1 milyar dolar arasında olduğunu tahmin etti.

8. Joseph Lubin

Joseph Lubin, Blockchain veritabanlarının yeteneklerini genişletmeye çalışan EthSuisse gibi şirketlerin kurucu ortağı olan bir seri girişimcidir. Ayrıca Ethereum ile çalışan bir Blockchain yazılım işi olan ConsenSys‘i kurdu. Forbes'a göre, Bitcoin net değerinin 1 ila 5 milyar dolar arasında olduğuna inanılıyor. Lubin, Blockchain endüstrisinin yönetişim sorununa cevaplar geliştirmekle aktif olarak ilgileniyor.

Sonuç

Bitcoin, ilk ve en yaygın kullanılan kripto para birimidir ve bu onu en karlı yatırım haline getirir. Bunlar, kazançlı bir fırsat belirleyen ve ilk günlerde Bitcoin biriktirmeye veya madenciliğe devam eden ilk yatırımcılardan sadece birkaçı. Bununla birlikte, bu rakamlar insanların ve kurumların gelecekteki yatırımlarını ve diğer firmaların Bitcoin'i operasyonlarına dahil etme heveslerini etkilemeye devam edecek ve bu da uzun vadede Bitcoin'in popülaritesini ve değerini kesinlikle artıracaktır.

Kaynak: kriptokoin.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.