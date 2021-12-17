Döviz kuru vatandaşı nasıl etkiledi? Vatandaşın alım nasıl düştü?

Vatandaş döviz artışından nasıl etkilendi? Vatandaşlar ekonomik durumdan memnun mu? Tüketicilerin alım gücü düştü mü? Fiyat değişimleri ekonomik tabloya nasıl yansıdı?

Döviz artışı vatandaşı olumsuz etkilemeye devam ediyor. TCMB ise döviz arzıyla piyasalara müdahale etmekte kararlı. Peki tüketiciler başta fiyat değişimleri olmak üzere nasıl bir tavır sergiliyorlar ve durumlarından ne derece memnunlar?

1– 15 Aralık 2021 tarihleri arasında Türkiye genelinde 18 yaş üzeri, farklı sosyo-ekonomik gruplardan 2045 kişinin katılımı ile yapılan online araştırma ilginç sonuçlar ortaya koydu.

Vatandaşın alım gücü düştü mü?

Vatandaşa 2021 yılındaki alım gücünün nasıl değiştiği soruldu.. Katılımcıların %82'si alım gücünün düştüğünü belirtirken, %12'si değişmediğini belirtti. Alım gücünün arttığını belirtenlerin oranı ise yalnızca %6.

2020 yılının Eylül ayında yapılan Ekonomi konulu araştırma sonuçları ile karşılaştırdığımızda, ilginç sonuçlar ortaya çıkıyor. 2020 yılında katılımcıların %38'i alım gücünün azaldığını belirtirken, bu oran 1 sene sonra %82'ye ulaştı.



Tüketiciler ekonomik durumdan memnun mu?

"Vatandaşın Ekonomik Duruma Bakışı" başlığı ile NG Araştırma tarafından yapılan araştırmaya göre;Tüketim toplumu dolayısıyla bütçe yönetmek çok önemli hale geldi. Piyasada artan rekabet ortamı halka önemli oranda yansıyor ve sunulan fırsatlar, kampanyalar karşısında harcamamızı kontrol altına almak çok daha zorlaşabiliyor. Katılımcıların %78'i ekonomik durumundan mutsuz olduğunu belirtirken, %18'i ise ne mutlu ne de mutsuz olduğunu belirtti. Ekonomik durumundan dolayı mutlu olanların oranı ise yalnızca %4.

2020 yılında yaptığımız araştırma sonuçlarında ekonomik durumundan mutsuz olan kişi sayısı %50 iken, 1 sene sonrasında bu oran %78'e ulaştı.

Temel ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyor muyuz?

Her 3 katılımcıdan yaklaşık 2'si temel ihtiyaçlarını borçlanmadan karşılayamıyor. Bu sonuçlara bakarak ekonomik durumundan mutsuz olanların büyük bir bölümünün, temel ihtiyaçlarını karşılamakta bile zorlandığı için ekonomik durumundan mutsuz olduğunu görebiliyoruz.

Fiyat değişimleri nasıl etkiledi?

Her 10 kişiden 9'u gıda alışverişleri esnasında daha az ürün satın aldığını ve/veya daha ucuz ürünlerden aldığını belirtti.Her 4 katılımcıdan 3'ünün gıda alışverişi esnasında daha az ve/veya daha ucuz ürün almasına rağmen birikim yapılmıyor.

Döviz kuru vatandaşı nasıl etkiledi?

Her 10 katılımcıdan 9'u, döviz kurlarındaki artışlar nedeniyle ekonomik durumunun olumsuz yönde etkilendiğini belirtti.Katılımcıların %83'ü döviz kurlarındaki artıştan dolayı ekonomisinin olumsuz etkilendiğini belirtti.

Birikim yapabiliyor musunuz?

Katılımcıların %82'si geliri yeterli olmadığı için birikim yapamadığını belirtti. %16'lık kesim ise para biriktirebildiğini ifade ederken kalan kişiler ekonomik durumundan bağımsız olarak birikim yapmak istemediğini belirtti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.