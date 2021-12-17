Dolar 16 lirayı gördü
Merkez Bankası'nın faiz indirme kararının ardından dolar ve euro kuru yine yükselişe geçti. Dolar/TL kuru 16 lirayi, Euro/TL kuru ise 18 lirayı aştı.
2021-12-17 09:34:43
Haftanın son iş gününde oklar yukarı doğru. Dolar 15.71 lira ile başlarken euro ise 17,81 liradan açılışı yaptı.
Saat 09.35 itibariyle dolar 16,816 euro ise 18,342 liradan işlem görüyor.
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Merkez Bankası'nın faiz kararını açıkladığı sırada 15,21 olan dolar kuru, 15,74 lira seviyesine yükselerek tarihi zirvesini yeniledi. Euro ise rekorunu 17,84 lira seviyesine taşıdı.
Dolar/TL 16 Aralık sabah saatlerinde 15,28 lira, euro da 17,27 lira seviyesiyle rekor tazelemişti.
Döviz kurlarında gelen ilk tepkinin ardından saat 15.07 itibariyle dolar 15,47, euro ise 17,50 seviyesinden fiyatlanıyor.
Akşam saatlerinde kurlarda yükseliş hızlanırken, saat 17.45 sıralarında dolar 15,74, euro 17,84 lirayı gördü.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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