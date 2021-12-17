DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Memurlardan damga vergisi ve gelir vergisi kaldırıldı mı? Öğretmen-Polis maaşı vergi kalktı mı?
Erdoğan, Buhari ile görüştü
Japonya'da klinikte çıkan yangında ölü sayısı 19'a yükseldi
Evli ve çocuklu çalışan 4250 TL asgari ücret mi alacak? 2022 asgari ücret herkes için aynı mı?
Kızıl gezegendeki sürpriz keşif, NASA ekibini şoka uğrattı
İDO arabalı feribot seferleri kalktı mı? İDO Bursa-İstanbul arabalı feribot kaldırılacak mı?
Eski sözlüsünün başından aşağı kızgın yağ döken saldırgan tutuklandı
Bildiri yayımlayan amirallerle ilgili flaş gelişme
İlk kez bir uzay aracı, güneşe 'dokundu'
Sadakatsiz 43. bölüm tek parça HD izle | Sadakatsiz son bölüm tekrar izle
Altın ne kadar yükseldi? 17 Aralık güncel altın fiyatları
Doğu'daki 4 ilde 306 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
Sadakatsiz 43. bölüm HD izle | Sadakatsiz son bölüm takılmadan full izle
Hindistan'da her 25 dakikada bir ev kadını intihar ediyor
Meksikalı ünlü oyuncu Mendoza'ya suikast

TIMETURK / EKONOMİ / Dolar 16 lirayı gördü

Dolar 16 lirayı gördü

Merkez Bankası'nın faiz indirme kararının ardından dolar ve euro kuru yine yükselişe geçti. Dolar/TL kuru 16 lirayi, Euro/TL kuru ise 18 lirayı aştı.

3 Saat Önce
2021-12-17 09:34:43
Dolar 16 lirayı gördü

Haftanın son iş gününde oklar yukarı doğru. Dolar 15.71 lira ile başlarken euro ise 17,81 liradan açılışı yaptı.

Saat 09.35 itibariyle dolar 16,816 euro ise 18,342 liradan işlem görüyor.

Ekran Resmi 2021-12-17 09.36.53

Ekran Resmi 2021-12-17 09.36.46

Ekran Resmi 2021-12-17 09.37.00

Ekran Resmi 2021-12-17 09.37.14

DÜN GÜN İÇİNDE KAÇA KADAR ÇIKMIŞTI?

Merkez Bankası'nın faiz kararını açıkladığı sırada 15,21 olan dolar kuru, 15,74 lira seviyesine yükselerek tarihi zirvesini yeniledi. Euro ise rekorunu 17,84 lira seviyesine taşıdı.

Dolar/TL 16 Aralık sabah saatlerinde 15,28 lira, euro da 17,27 lira seviyesiyle rekor tazelemişti.

Döviz kurlarında gelen ilk tepkinin ardından saat 15.07 itibariyle dolar 15,47, euro ise 17,50 seviyesinden fiyatlanıyor.

Akşam saatlerinde kurlarda yükseliş hızlanırken, saat 17.45 sıralarında dolar 15,74, euro 17,84 lirayı gördü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş