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Dolar 14 TL'yi aştı!

Merkez Bankası'nın yılın son faiz kararını vereceği kader haftasına dolar/TL, 14'lük rekoru aşarak başladı.

24 Dakika Önce
2021-12-13 10:08:36
Dolar 14 TL'yi aştı!

Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimleri ve müdahaleleri sürerken dolar/TL 14 seviyesindeki tarihi zirvesini aşarak haftaya başladı.

Dolar/TL'de 14,16'lık rekor görüldü.

Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tahvil alımlarını durdurma takvimini öne çekmesi beklenen toplantı dahil olmak üzere, başlıca merkez bankalarının bu hafta gerçekleştireceği toplantılardan çıkacak kararlara odaklandı.

Bu hafta toplantı gerçekleştirecek diğer başlıca merkez bankalarından Avrupa Merkez Bankası (ECB), İngiltere Merkez Bankası (BOE) ve Japonya Merkez Bankası (BOJ) da Fed'e kıyasla daha yavaş da olsa para politikalarını sıkılaştırma yoluna girmesi bekleniyor.

İçeride ise TCMB'nin indirim beklenen faiz kararı haftanın en önemli gündem maddesi olarak izleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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