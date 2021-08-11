Çitçiye ne kadar mazot ve gübre desteği verildi?

Geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu için ödeme yapılamazken, üreticileri 188 milyon liralık çay desteği, 854 milyon liralık ise alan bazlı fındık desteği sağlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Ocak - Haziran 2021 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları'na göre Alan Bazlı Tarımsal Desteklemeler kapsamında mazot desteği toplam bütçesi 2.724.000.000 TL.

İlk altı aylık dönem içerisinde 2.727.192.713 TL üreticilere mazot desteği ödemesi yapıldı. Mazot maliyetinin stratejik ürünlerde % 50'si desteklenmekte.

Raporda; Bitkisel üretim maliyetleri içerisinde mazot, %15-20 gibi bir paya sahip. Çiftçilerin fiyat artışından kaynaklanan mağduriyetinin kısmen de olsa önlenmesi ve tarımsal üretim maliyetlerinin düşürülmesi

için mazot desteği sağlanmasının önemli olduğuna vurgu yapıldı.

Devam edecek mi?

Yıl içerisinde icmal oluşması durumunda destekleme ödemesi devam edecek. Destekleme ödemeleri ilgili bütçe yılı süresince devam ettiği için yürütülen faaliyetler ilk altı aylık faaliyetler ile benzer durumda. Çiftçilerimizin fiyat artışından kaynaklanan mağduriyetinin kısmen de olsa önlenmesi ve tarımsal üretim maliyetlerinin düşürülmesi için mazot desteği sağlanması önem arz etmekte.

Gübre ödeme desteği

Alan Bazlı Tarımsal Desteklemeler kapsamında gübre desteği toplam bütçesi 1.601.000.000 TL. İlk

altı aylık dönem içerisinde 1.587.790.277 TL üreticilere ödendi.Bitkisel üretim maliyetleri içerisinde kimyevi gübre, %15-20 gibi bir paya sahip.

Çay desteği ne durumda?

Üreticilerin zarar görmelerini önlemek, kaliteyi arttırmak ve üreticilerin kayıt altına alınmasını sağlamak

amacıyla çay üreticilerimize fark ödemesi şeklinde destekleme yapılmakta. Fark Ödemesi Destekleri kapsamında yaş çay fark ödemesi desteği toplam bütçesi 188.500.000 TL ve üreticilere 188.184.753 TL destekleme ödemesi gerçekleştirildi.

Yem bitkisi ödeme desteğinde durum

Hayvancılık Desteklemeleri kapsamında Yem Bitkileri Üretimi Desteği Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Desteklemelerinin diğer tertiplerinden aktarma yapılarak toplamda 821.508.000 TL ödeme yapıldı.Diğer Tarımsal Amaçlı Destekler kapsamında yurt içi sertifikalı tohum kullanım desteğinden 108.100.006 TL ödendi.

Organik tarıma katkı

Alan Bazlı Tarımsal Desteklemeler kapsamında organik tarım desteği toplam başlangıç bütçesi

84.000.000 TL olup bunun ilk altı aylık dönem içerisinde 123.943 TL'si üreticilere ödendi.İyi tarım uygulamaları desteği toplam bütçesi 107.000.000 TL olup, ilk altı aylık dönem içerisinde 27.551 TL ödeme gerçekleştirildi.

Bakliyat için verilen destek ise 210.000.000 TL destekleme ödemesi yapıldı.

Fındıkta alan desteği

Alan Bazlı Tarımsal Desteklemeler kapsamında fındık alan bazlı gelir desteği toplam başlangıç bütçesi

bütçesi 899.300.000 TL olurken bunun ilk altı aylık dönem içerisinde 854.045.322 TL üreticilere ödemesi gerçekleştirildi. 2021 yılı bütçesi 10.000.000 TL olan Geleneksel Zeytin Bahçelerinin Rehabilitasyonu Desteği

kapsamında; Haziran ayı sonuna kadar ödeme gerçeklememiştir.

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