Çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 20 Eylül 2022 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 20 Eylül 2022 güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Altının ons fiyatı 1671 dolar civarında işlem görüyor.

Altın Fed'in enflasyonu dizginlemek için keskin faiz artıracağı beklentisiyle temkinli seyrediyor.

İç piyasada gram altın 983 lira, çeyrek altın 1637 lira, cumhuriyet altını 6 bin 738 liradan satılıyor.

Piyasalar faiz kararlarını bekliyor. ABD Merkez Bankası (Fed) yarın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da perşembe günü faiz kararını açıklayacak.

Yatırımcılar Fed'in Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) yarın 75 baz puan faiz artıracağına kesin gözüyle bakarken, büyük ölçekli 100 baz puan faiz artırımına da yüzde 19 olasılık veriyor.

Piyasalar, Fed'in şu an yüzde 2,25-yüzde 2.5 aralığında olan faizlerini 2023'ün başında yüzde 4,5'e kadar yükseltebileceğini fiyatlıyor. Faizin ekonomik büyümeyi yavaşlatacak seviyelere yükseleceği beklentisi, uzun vadeli devlet tahvillerinin getirilerinin üzerinde de baskı yaratıyor.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.650 ve 1.620 doların destek olduğunu, 1.690 ve 1720 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?

Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.

KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?

Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.

NTV