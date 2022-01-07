Cennet hurması yeni iş kapısı oldu!

Markette ve pazarda tazesi, kuruyemişçilerde ve baharatçılarda ise kurusu satılan Trabzon hurması, son yıllarda altın çağını yaşıyor. Denizli’de kirazdan sonra ikinci ana ürün olarak yetiştirilen, Ordu’da ise Karadeniz’in zirvesine çıkan Trabzon hurmasının en çok üretildiği il ise şaşırtıyor.

Cennet hurması, cennet elması veya Japon hurması olarak karşımıza çıkan Trabzon hurması, son yıllarda en çok tercih edilen ürünler arasında yer alıyor. Özellikle yaş olarak satılan meyvenin uzun süre saklanmasından dolayı kurusuna da rağbet arttı. Hatta bu meyvenin pekmezi de Türkiye'nin pek çok farklı yerinde yapılıyor. Adı Trabzon hurması olarak geçse de, en az üretimin yapıldığı şehir ise Trabzon.

KİRAZDAN SONRA İKİNCİ ANA ÜRÜN OLARAK YETİŞTİRİLİYOR

Denizli'nin özellikle Honaz ilçesinde yoğunlukla Trabzon hurması üretildiğini söyleyen Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, yıllık yaklaşık 15 bin ton civarında üretimin olduğunu vurguladı.

Kirazıyla ünlü olan Honaz'da ikinci ana ürün olarak Trabzon hurmasının ön plana çıktığını ifade eden Hamdi Gemici, “Denizli'de yapılan Ege Tarım ve Hayvancılık Fuarı günlerinde hurmanın kurutulmuş hâliyle tanıtımına başladık. Orada Trabzon hurmasına çok büyük bir ilgi oldu. Bunun ekim sahaları kirazdan bile daha üst noktalara taşmaya başladı. Honaz'da yaklaşık 14-15 bin ton civarında kiraz yetiştirilirken, şimdi bir o kadar da cennet hurmasına karşı potansiyel oluştu” dedi.

Cennet hurmasının Denizli bölgesine çok güzel uyum sağladığının altını çizen Hamdi Gemici, verimi, kalitesi ve aromasının başka bölgelere nazaran üst seviyelerde olduğunu belirtti.

Öte yandan Honaz Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hüseyin Tok ise Denizli'de cennet hurmasının sadece yeşilinin satıldığını ve kilosunun 5 TL, kurusunun ise 40-45 TL arasında olduğunu aktardı. ‘KARADENİZ BÖLGESİNDE EN FAZLA ORDU'DA' Ordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça da, Trabzon hurmasının Karadeniz bölgesinde 10-15 yıllık bir geçmişi olduğunu söyledi. Ordu'da çikolata tadında, elma gibi veya olgunlaşmış bir şekilde yendiğini ve sonradan kurutulmuş şekilde satışa sunulan bir ürün hâline geldiğini aktaran Akça, “Kurutulmuş şekli çerez olarak da yoğun şekilde talep görüyor. Ordu bölgesinde özellikle şu an da bu işi profesyonel yapacak yeni bahçeler tesis edilmeye başlandı. Zaten Ordu bölgesinin daha önceden özellikle Ünye, Fatsa, Altınordu ilçelerinde bir yapılanma vardı. Son 2-3 yıldır pandeminin de etkisiyle yöremize iyi bir getirisi oldu” ifadelerini kullandı. Gelecek aylarda ihracata dair gelişmeler de yaşanacağını söyleyen Atakan Akça, sahile yakın 3 ilçede artık cennet hurması bahçeleri kurulmaya başlandığını da ekledi. Başkan Akça, “Karadeniz bölgesinde en popüler olduğu yer Ordu. Dikim alanları daha fazla, yetişme koşullarına göre aroması diğer Karadeniz illerine göre daha kaliteli" detayını paylaştı. Öte yandan Ordu'da yaş hurmanın kilosu 1,5 - 2 TL, kurusu ise 45-50 TL civarında satılıyor. Meyve yaş olarak toplanıp pazarlara sunuluyor, ihtiyaca göre de kurutmaya tabi tutuluyor. EN FAZLA ÜRETİM ADANA'DA, ARTIŞ İSE ADIYAMAN'DA... Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi İlhamı Tozlu ise Trabzon hurmasının Akdeniz bölgesinde artan değeriyle ilgili bilgiler paylaştı. En fazla üretimin Adana'da, en fazla artışın da Adıyaman'da olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi İlhamı Tozlu, “Tabloda görüldüğü gibi bu iki şehir Türkiye üretiminin yüzde 35'ini gerçekleştiriyor” dedi. Milliyet

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