Bitcoin ve Ether, bu açıklama ile tırmanışa geçti

Lider kripto para Bitcoin (BTC), bankacılık devi JP Morgan’dan gelen tek açıklama ile tırmanışa geçti. Açıklamanın ardından Bitcoin fiyatı bazı borsalarda 48.000 doları gördü.

Lider kripto para Bitcoin (BTC), bankacılık devi JP Morgan'dan gelen tek açıklama ile tırmanışa geçti. Bankacılık devi, Bitcoin ve Ethereum ile ilgili kurumsal talebin arttığına dikkat çekti. Bu yorumun ardından piyasa hareketlendi.

JP Morgan, BTC ve Ethereum ile ilgili kurumsal talebin arttığına vurgu yaptı. JP Morgan'ın açıklamasının dikkat çeken kısımları şu şekildedir:

"Vadeli işlem piyasalarında kripto paralar için artan kurumsal talebi gösteren işaretler mevcut. CTA trader'ları, short pozisyonlardan çıkmaya ve long pozisyonlar oluşturmaya mecbur kalıyor."

Bu açıklamanın ardından Bitcoin fiyatı bazı borsalarda 48.000 doları gördü. Ethereum fiyatı ise 3.300 doları gördü. Yazım sırasında ise piyasadaki yükseliş hareketleri devam ediyor.

Kaynak: kriptokoin.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.