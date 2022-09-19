Bitcoin ne zaman çıkar? Bitcoin yükselir mi? 19 Eylül Bitcoin ne kadar?

Kripto para ilgilileri ve yatırımcıları Bitcoin son durumu merak ediyor. Peki Bitcoin düştü mü, çıktı mı? Bitcoin son dakika ne kadar? Bitcoin daha da düşer mi? Bitcoin ne zaman çıkar? İşte detaylar…

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri sadece 24 saat içinde yaklaşık yüzde 7 düşerek 900 milyar dolara indi. Peki şu an Bitcoin ne kadar? Bitcoin kaç dolar oldu?

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin, ABD'de beklentileri aşan ağustos enflasyon verilerinin ardından, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) federal fonlama oranı politikasına başladığı 1990'lardan bu yana ilk kez 100 baz puanlık faiz artırımına gideceği ihtimalinin artmasıyla satış baskısı altında kaldı.

Bitcoin ne kadar oldu?

Bitcoin, bugün yüzde 7'ye yakın değer kaybıyla 18 bin 300 dolara inerek 3 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından saat 13.30 itibarıyla 18 bin 500 dolardan işlem görüyor.

Son 7 günde değer kaybı yüzde 17'ye yaklaşan Bitcoin'in piyasa değeri de 353 milyar doların altına indi.

Bitcoin düşer mi, yükselir mi?

Geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri beklentilerin üstünde olan enflasyon verilerini ilan etti. Böylelikle hali hazırda faiz artırması beklenen ABD Merkez Bankası'nın (FED) beklenti kesin hale geldi. Buna göre çok sayıda yatırımcı ABD Merkez Bankası faiz kararının ardından Bitcoin'in daha da düşeceğini düşünüyor.

Bitcoin ne zaman çıkar?

Bitcoin'in yükselmesi için küresel çapta yaşanan ekonomik sorunların çözülmesi gerekiyor. Uzmanlara göre 2022 yılında Bitcoin yükselecek mi sorusunun yanıtı olumsuz gözüküyor. Önümüzdeki yıl eğer ekonominin düzelmesi gerçekleşirse kripto paralarda da yükselmenin yaşanacağı ön görülüyor.