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TIMETURK / EKONOMİ / Benzin ve otogaza zam geliyor

Benzin ve otogaza zam geliyor

Sözcü'nün sektör kaynaklarından edindiği bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatı benzinde 2 lira 18 kuruş, otogaz 55 kuruş zamlanacak.

2 Saat Önce
2022-06-10 10:45:06
Benzin ve otogaza zam geliyor

Döviz kurları ve enerji fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarında rekor üstüne rekor kırılmasını beraberinde getirmeye devam ediyor.

Sözcü'nün sektör kaynaklarından edindiği bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatı benzinde 2 lira 18 kuruş, otogaz 55 kuruş zamlanacak.

Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 28,41 TL'ye, Ankara'da 28,52 TL'ye, İzmir'de 28,53 TL'ye yükselecek.

İki gün önce de motorinin litre fiyatı 1 lira 95 kuruş zamlanmıştı. .

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