DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Analiz: Azerbaycan ve Ermenistan nihai barış için önemli adımlar attı
İbrahim Yumaklı kimdir? Tarım ve Orman Bakan yardımcısı İbrahim Yumaklı hangi görevlerde bulundu?
Davranış bozukluğu fiyatlarda değil fırsatçılarda sayın Nebati
TMSF'den taşınmaz satış ihalesi
Altın fiyatlarında son durum! Yükseliş sürüyor mu?
En Güzel Türk ve Yunan Adaları
Nihat Pakdil kimdir? Tarım ve Orman Bakan yardımcısı Nihat Pakdil nereli? Yeni atamalar yapıldı!
Camdaki Kız dizi 38. bölüm full izle | Youtube Camdaki Kız yeni bölüm tek parça izle
Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Mustafa Kayhan kimdir? Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan hangi görevlerde bulundu?
2022-MEB-EKYS sonuçları açıklandı
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu dünyada geniş kitlelere ulaşacak
TÜİK ve MEB'e alınmayan Kılıçdaroğlu bu sefer Et ve Süt Kurumu'na gitti
Mart ayında en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Çin'den ABD'ye 'kırmızı' çizgi uyarısı

İSTANBUL

19:43:00

İftar vakti

BURSA

19:41

05:02
19:41
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:26

04:48
19:26
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:09

04:32
19:09
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:52

04:14
18:52
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:40

04:10
18:40
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:43:00

İftar vakti

ANKARA

19:26

04:48
SAHUR
19:26
İFTAR

TIMETURK / EKONOMİ / Bazı hayvan hastalıkları için tazminat verilmeyecek

Bazı hayvan hastalıkları için tazminat verilmeyecek

Tarım ve Orman Bakanlığı, bazı hayvan hastalıklarını, tazminat verilecek hastalıklar arasından çıkardı.

2 Saat Önce
2022-04-08 09:59:09
Bazı hayvan hastalıkları için tazminat verilmeyecek

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, "ısıl işlem" tanımı yürürlükten kaldırılırken, "kuduz, sığırların nodüler ekzantemi, scrapie, sığırların süngerimsi beyin (BSE)" hastalıkları, tazminat ödenecek hastalıklar arasından çıkartıldı.

Muayene ettirilmeden ölen hayvanlar için de tazminat verilmeyecek

Ayrıca şarbon (antraks) hastalığı hariç resmi veteriner hekime muayene ettirilmeden ölen hayvanlar için de tazminat verilmeyecek. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş