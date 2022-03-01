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Avni Göldağı: Pandemi 2022 e-ticaretin yolunu açtı

İş İnsanı Ve Türk Yazılımcı Avni Göldağı pandemi döneminde e-ticarete olan ilgiye yönelik açıklamalarda bulundu.

20 Dakika Önce
2022-03-01 23:28:46
Avni Göldağı: Pandemi 2022 e-ticaretin yolunu açtı

Avni Göldağı pandeminin e-ticaret satışlarını olumlu etkilediğini söyleyerek ”Dünya genelinde etkili olan salgın nedeniyle insanlar evden alışveriş yapmaya başladı. Bu sayede e-ticaretten yararlanma oranı da arttı. Güvenilir platformlardan alışveriş yapmanın tehlikeli olmadığına ikna oldular. Bununla birlikte e-ticarette para kazanmak isteyenler de çoğaldı. Ancak müşteriler daha bilinçli olduğu için satıcılar da daha Göldağı hizmet vermek zorunda kaldılar.” dedi.

E-Ticaret uygulamasının yanında sosyal medya uygulaması da geliştiren İş insanı ve Türk yazılımcı Avni Göldağı “Pandemi nedeniyle dünya insanları dijital çağın gereklerine ayak uydurmak zorunda kaldı. İnternetten alışveriş yapmaktan bazı çekinceleri olanlar dahi güvenli işlem yapabilecekleri e-ticaret sitelerini en azından bir kez denedi. Sokağa çıkma yasağında market ihtiyaçlarını e-ticaret üzerinden eve sipariş vererek sağladı.” dedi. .

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