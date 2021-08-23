Analistlere göre DOGE bir balon mu?

Finder‘daki bazı panelistlere göre Doge, 0,40 doların üzerine çıksa bile bu yılın sonunda çökebilir. Kripto para biriminin yaşayabileceği bu fiyat artışına rağmen, analistlerin çoğu DOGE’nin bir balon olduğunu düşünüyor.

DOGE 2021'i 0,40 doların üzerinde bitirebilir. Finder tarafından yayınlanan Dogecoin fiyat tahmin raporuna göre Dogecoin bu yılı 0,40 doların üzerinde kapatabilir. Kripto para biriminin yaşayabileceği bu fiyat artışına rağmen, analistlerin çoğu DOGE'nin bir balon olduğunu düşünüyor. Bu, DOGE topluluğunun bir ödeme aracı olarak kullanılması söz konusu olduğunda en güçlü araçlardan olduğunu belirten Elon Musk‘ın görüşlerinden farklılık gösteriyor.

Doge daha yükselebilir

Finder‘daki bazı panelistlere göre Doge, 0,40 doların üzerine çıksa bile bu yılın sonunda çökebilir. Bunlar sadece tahminler ve hiçbir şey henüz doğrulanmadı. Kripto piyasasında işler çok hızlı değişebilir. Dogecoin'in 2021'de kısa bir süre için 0,60 doları aştığını belirtmekte fayda var. Son birkaç hafta içinde DOGE, token başına 0,20 dolara yakın işlem gördü. Bu aynı zamanda Tesla‘nın CEO'su Elon Musk'ın Twitter'da Dogecoin'in bir değişim aracı olarak en güçlü kripto para birimi olduğunu doğruladığı bir zaman dilimine denk geliyor.

CNBC'nin bir Tweetini yanıtlarken, Mark Cuban (tıpkı Elon Musk gibi), dogecoin'in bir değişim aracı olarak ‘en güçlü' kripto para birimi olduğunu söylüyor. DOGE'nin en önemli avantajlarından biri, hızlı işlem süreleri ve sahip olduğu düşük ücretler. Diğer kripto para birimleri ile karşılaştırıldığında, DOGE bu avantaja sahip. Ancak güvenlik açısından diğer kripto paraların gerisinde kalıyor.

Mark Cuban'ın Dallas Mavericks'inin artık biletler ve ürünler için Dogecoin'i kabul ettiğini belirtmekte fayda var. Bu, kripto para biriminin son birkaç yılda büyüdüğünü gösteriyor. Elon Musk, geçmişte birçok kez DOGE'ye destek verdi. Hatta birkaç yıl önce (elbette şaka olarak) Dogecoin'in CEO'su olduğunu iddia etti. DOGE'nin bir mem kripto para birimi olduğunu unutmayalım.

Dogecoin'in geleceği

Öte yandan, Canberra Üniversitesi'nde kıdemli öğretim görevlisi John Hawkins'e göre, DOGE'nin 2030 yılına kadar 0 dolar değerinde olabileceğini düşünüyor. Bu konuda şunları söyledi:

Dogecoin, büyük ölçüde Elon Musk'ın düzensiz tweet'lerine bağımlı görünüyor. Bir ödeme aracı olarak zar zor kullanılıyor ve çok zayıf bir değer saklama aracı olduğunu kanıtladı.

DOGE ve bu kripto paranın önümüzdeki aylarda ve yıllarda nasıl genişleyebileceği konusunda farklı görüşler var. Buna rağmen, kripto para birimi şu anda 0.30 dolar fiyat ve yaklaşık 40 milyar dolar piyasa değeri ile 7. en büyük kripto.

Kaynak: kriptokoin.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.