Analistler altın fiyatı için kritik seviyeyi açıkladı

Altın fiyatının ani düşüşüyle başlayan bir haftada, değerli metal haftayı marjinal kazançlarla kapatmayı başarıyor. Şimdi bazı analistler, altın için kritik seviye olarak 1.770 dolar ve 1.760 doları belirliyor ve bu seviyelere dikkatleri çekiyorlar.

Altın fiyatının ani düşüşüyle başlayan bir haftada, değerli metal haftayı marjinal kazançlarla kapatmayı başarıyor. Şimdi bazı analistler, değerli metal için kilit seviye olarak 1.770 dolar ve 1.760 doları belirliyor ve bu seviyelere dikkatleri çekiyorlar. Analistlerin tahminlerine yakından bakalım…

Justin McQueen: Altın için 1.790-1.800 dolarda yer alan direnç bölgesi önemli!

Analist Justin McQueen altın piyasasını yorumluyor ve önemli tahminlerde bulunuyor. Justin McQueen şimdi 1.790-1.800 dolarda yer alan direnç bölgesine dikkatleri çekiyor. Justin McQueen konuya yönelik şu yorumlarda bulunuyor:

1.760 doların üzerine çıkıldığına göre, altın boğalar için odak noktası, daha önce bir önceki ay destek görevi gören 1.790-1.800 dolarda yer alan direnç olacak. Bununla birlikte, altın için çıkarımlar, muhtemelen 1.790-1.800 doların ilk testini sürdürdüğü anlamına geliyor. Dahası, 1.800-1.815 dolar arasındaki bir DMA kümesi, psikolojik 1.800 seviyesini kırılması zor bir alan haline getirecek.

David Madden: 1.700 doların altındaki dipleri test edebiliriz

Aanalistlere göre, altın fiyatları bir sonraki direnç seviyesi olarak 1.784 dolara bakıyor. Equiti Capital'in piyasa analisti David Madden, altın'ın hala yıl için daha düşük bir trendle mücadele ettiğini de vurguladı. David Madden, konuya yönelik açıklamalarına şunları ekledi:

Şu anda 1.770 dolar, izlenmesi gereken direnç. Değerli metal yukarıda kalabilirse, o zaman bir şansı var, ancak başarısız olursa, o zaman tekrar 1.700 doların altındaki dipleri test edebiliriz.

Kaynak: kriptokoin.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.