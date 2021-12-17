Altının yükselişi sürüyor! Gram altın 940'a dayandı

Altın fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Gram altın ise dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişle 900 TL'nin üzerini gördü. Gram altın saat 09:48 itibariyle 933 TL civarında işlem görüyor.

Altın, piyasalardaki Fed belirsizliğinin kalkmasıyla bu haftayı kazançla kapatmaya doğru ilerliyor.

Gram altın ise dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişle 900 TL'nin üzerini gördü.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın, küresel altın fiyatlarının 1.800 doları görmesi ve dolar/TL'nin 15,50'nin üzerindeki seviyelerde işlem görmesiyle saat 09:48 itibariyle 933 TL civarında bulunuyor.



Çeyrek altın ise 1.531 lira, Cumhuriyet altını da 6.237 liradan satılıyor.

Hafta başından bu yana 110 TL yükselen gram altın, haftaya 795 TL civarında başlamıştı.

Fed toplantısı öncesinde 1.760 dolara civarına gerileyen ons altın, Fed toplantısının yarattığı belirsizliğin kalkmasıyla son kayıplarını silerek haftayı 1.805 dolar civarında kapatmaya hazırlanıyor.

Saat 09:48 itibariyle serbest piyasada altın alış ve satışları şöyle:

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.