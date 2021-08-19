Altın fiyatları için son tahminler: Sert adımlar geliyor

Altın fiyatları, üst üste ikinci gün için yön bulmakta zorlanıyor. Alıcılar 1.800 doları temizlemeyi başarırsa analistlere göre, ek kazançlar muhtemel. Piyasa katılımcıları FOMC’nin Temmuz ayı politika toplantısının tutanaklarını bekliyor.

Altın fiyatları, 1.800 doların önünde yükseliş momentumunu kaybettikten sonra Salı günü neredeyse değişmeden günü kapattı ve her iki yönde de kararlı bir hamle yapmakta zorlanmaya devam ediyor. Geniş tabanlı USD gücü nedeniyle XAU/USD'nin hareketleri, değerli metalin güvenli liman akışlarından yararlanabilmesiyle Salı günü sınırlı kaldı. Üst düzey makroekonomik veri yayınlarının yokluğunda, ABD Doları Endeksi Çarşamba günü 93.00 seviyesinin üzerinde yatay hareket ederken, dolar ana rakiplerine karşı nispeten sakin kalıyor.

Günün erken saatlerinde, ABD Nüfus Bürosu ve ABD Konut ve Kentsel Gelişim Bakanlığı tarafından ortaklaşa yayınlanan veriler, Temmuz ayında Konut Başlangıçlarının aylık bazda %7 oranında daraldığını gösterdi. Olumlu bir kayda göre, Yapı Ruhsatı aynı dönemde %2,6 arttı. Oturumun ilerleyen saatlerinde Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), Temmuz ayı politika toplantısının tutanaklarını yayınlayacak. Yatırımcılar, varlık alımlarındaki düşüşün zamanlamasına ilişkin yeni ipuçları arayacaklar.

Credit Suisse stratejistleri: Altın fiyatları için bu seviyeler ufukta görünüyor

Altın fiyatları, yılın en düşük seviyelerinden büyük destek savunmasını genişletti. Ancak Credit Suisse stratejistleri, sarı metalin 1.808/1.834 dolarlık direnç bölgesinde toparlanmasını durdurmasını bekliyor. Credit Suisse stratejistleri konuya yönelik şu yorumlarda bulunuyor:

Güç şimdi 55 ve 200 günlük ortalamaları ve 1.808/1.834 dolardaki Temmuz ve Ağustos zirveleri dahil olmak üzere bir dizi direnç testiyle karşı karşıya ve bunun toparlanmayı sınırlandırmasını ve daha geniş bir aralıkta riskin tekrar düşmesini bekliyoruz. Yalnızca 1.671 doların altında olsa da önemli bir düşüş eğilimi değişikliğini işaretlemek için büyük bir zirveye işaret eder. Daha sonra, başlangıçta 1.620/15 dolar, ardından 1.565/60 dolar desteğini görebiliriz. 1.834 doların üzerinde, Haziran ayının en yüksek seviyesi olan 1.917 doları test etmek için hamle olabileceğini gösteriyor.

Commerzbank FICC Teknik Analiz Araştırması Takım Başkanı Karen Jones'a göre, altın'ın yükseliş rallisi kısa süre içinde 1.806/12 dolarda daha sert bir dirençle karşılaşacak ve sarı metalin mücadele etmesi muhtemel.

Eren Şengezer: Altın fiyatı için şimdi seviyeler bunlar

Popüler analist Eren Şengezer, altın fiyatına yönelik önemli seviyeleri sıraladı ve şunları söyledi:

Günlük grafikte Göreceli Güç Endeksi (RSI) göstergesi 50 civarında nötr kalıyor ve XAU/USD'nin kararsızlığını doğruluyor. Ek olarak, en son dalgalanmaların ardından önemli teknik seviyeler değişmeden kalır. Yukarı yönde, 1.800 dolar (50 günlük SMA, psikolojik seviye), 1.806 dolar (100 günlük SMA) ve 1.812 dolar (200 günlük SMA) öncesi güçlü bir direnç olarak hizalanıyor. Statik destekler 1.780 dolar, 1.760 dolar ve 1.750 dolar seviyelerinde görülebilir.

Kaynak: kriptokoin.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.