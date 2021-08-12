4 kripto para, bir hafta içinde yüzde 100’den fazla artış gösterdi

Her biri ayrı ayrı 600 milyon doların altında bir piyasa değerine sahip olan dört altcoin, sadece yedi gün içinde %100’ün üzerinde bir büyüme kaydederek dikkatleri üzerine çekti.

Dört düşük sermayeli kripto para bir hafta içinde yüzde 100'den fazla artış gösterdi. Her biri ayrı ayrı 600 milyon doların altında bir piyasa değerine sahip olan dört altcoin, sadece yedi gün içinde %100'ün üzerinde bir büyüme kaydederek dikkatleri üzerine çekti.

Dört altcoin projesinin ilki TrueFi

Listenin başında teminatsız kredi vermeyi destekleyen merkezi olmayan bir finans (DeFi) protokolü olan TrueFi (TRU) yer alıyor. CoinGecko'dan alınan son verilere göre, TRU yedi günün en düşük seviyesi olan 0.14 dolardan 0.75 dolara yükseldi ve sadece yedi günde %435'in üzerinde bir artış gösterdi. TRU o zamandan beri geri bir miktar çekildi ve şimdi 0,50 dolar değerinde.

Geçen haftaki bir diğer popüler altcoin, merkezi olmayan finans (DeFi) platformlarında teminat olarak Bitcoin (BTC) kullanımını basitleştirmek için ürünler ve altyapı oluşturmaya odaklanan merkezi olmayan özerk bir organizasyon olan Badger DAO (BADGER). CoinGecko, BADGER'ın sadece bir hafta içinde 10,83 dolardan 30,64 dolara yükseldiğini ve %182'lik bir artışı temsil ettiğini gösteriyor. Büyük yükselişten sonra bile BADGER, bu yılın başlarında kaydedilen tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 89.08 dolardan hala epey aşağıda görünüyor.

Sırada, merkezi olmayan uygulamalar (DApp'ler) için bir işletim sistemi olan Cartesi (CTSI) var. CoinGecko‘ya göre, CTSI, %154'ün üzerinde bir patlama için yedi günün en düşük seviyesi olan 0,42 dolardan 1,07 dolara yükseldi. Cartesi, yedi günün en yüksek seviyesini kaydettikten sonra düzeltme yaptı ve şu anda 0,75 dolar civarında seyrediyor.

Dördüncü kripto para, CoinGecko'ya göre, son yedi gün içinde 5,65 dolar seviyelerinden 12,93 dolar seviyelerine, % 128 yükselen finansal sözleşmeler platformu Ergo (ERG) oldu. Yazma sırasında, ERG son 24 saatte %24'ün üzerinde bir artışla 12.43 dolardan işlem görüyor.

TrueFi nedir?

TrueFi, likidite sağlayıcıları için yüksek APR'ye sahip faiz getiren havuzlar oluşturmaya yönelik bir protokoldür. TrueFi, bir yardımcı program içerir ve TrustTokens (TRU) kullanan mekanizmaları ödüllendirir ve katılımcıları istikrarlı, yüksek APR'leri korudukları için ödüllendirir. Havuzlar için yüksek faiz oranlarına ulaşmak için teminatsız krediler ve merkezi olmayan krediler kullanılmaktadır. TrueFi, TrustLabs tarafından EthWorks ile ortaklaşa geliştiriliyor. TrueFi, 21 Kasım 2020'de Ethereum ana ağında piyasaya sürülmeyi hedefliyor.

Kaynak: Kriptokoin

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.