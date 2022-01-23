2022 gümüşün parlama yılı olacak

2020’de gramı 2,50 liradan 7,50 liraya kadar yükselerek yatırımcılarına altından iki kat fazla kazandıran gümüş, 2021’de de yatırımcısının yüzünü güldürdü. 2022 yılı beklentileri ise gümüşün yeniden atak yapacağı yönünde.

Mehmet Canıtatlı - TİMETÜRK

2021 yılına 6,30 lira seviyesinden başlayan gümüşün gram fiyatı, 10 liraya yükseldi.

Yatırımcısına gramında 3,70 lira kazandıran gümüşün gram fiyatı, yüzde 58 değer kazandı. Aralık ayının ilk yarısında 9,80-9,90 lira aralığına sıkışan gümüşün gram fiyatında dolar/TL kuru kaynaklı kısa vadeli gerileme beklediğini dile getiren altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gümüşün piyasalardaki seyrini TİMETÜRK Ekonomi Müdürü Mehmet Canıtatlı'ya anlattı. Memiş, şu konulara dikkat çekti:

YATIRIMCILAR GÜVENLİ LİMAN ARAYIŞINDA

Para ve emtia piyasalarındaki dengesizlik ister yatırımcınızın ister portföy yöneticileri, hemen hemen herkesi güvenli limanlarda beklemeye sevk etti. Dışardaki dalgalanmaların ötesinde iç piyasada yılın son aylarında yaşanan aşırı volatilite nedeniyle dikkatli olan yatırımcılar beklemeyi tercih etti.

GÜMÜŞ İÇİN BEKLENTİLER

Başta altın olmak üzere klasik yatırım araçlarındaki seyri yakından takip eden bazı yatırımcıların 2020'de gramı 2,50 liradan 7,50 liraya kadar yükselen gümüşü yakın takibe alması beraberinde gümüşle ilgili 2021 beklentilerini de yükseltti. Ancak bu yıl geçen yılki iki kat fazla kazandıran bir emtia yerine kazanç oranı yüzde 20-25 seviyelerinde kalan bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Bu yıl ise gümüşün gramında 10 lira seviyesinin üzerine çıkılması ihtimalini yüksek görüyorum. 2021'in son ayında 10 liraya yükselen gümüşün gram fiyatı, 2022'de 20 liraya yükselebilir.

Özellikle gümüşün ons fiyatında öngördüğüm yükselişler, gram tarafını olumlu yönde destekleyeceğini söyleyebilirim.

Gümüşün ons fiyatı, diğer değerli metaller gibi yükselişi bilerek baskılandı.

Gümüşün ons fiyatı, 2021'de 30 doları yukarı yönlü kıramadı.

Çünkü merkez bankaları piyasalara enflasyon konusunda deyim yerindeyse yalan dille konuştu. Bunun sonucu olarak “Geçici Enflasyon” söylemi yaklaşık 6 ay sürdü.

Ancak açıklanan enflasyon rakamları, dünyada enflasyonun geçici değil aksine kalıcı olduğunu gösterdi.

FAİZ KARARLARI ÖNEMLİ

Bu yıl ve önümüzdeki yıl tüm merkez bankalarının öncelikleri arasında enflasyon mücadele var. Özellikle ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ile Fed üyelerinin ülkeleri için verecekleri faiz kararı öncesinde hisse senedi işlem pozisyonlarının çok tartışılması, manipülasyon iddialarını gündeme getirdi.

Bana göre bilinçli olarak sürdürülen “Geçici Enflasyon” söylemi, 2021 yılında yatırım araçlarından en çok altın ve gümüşün ons fiyatlarını olumsuz yönde destekledi.

Fed Başkanı Jerome Powell ve Amerika Hazine Bakanı Janet Yellen, son toplantılarında “Geçici Enflasyon” söylemini bırakarak “Kalıcı Enflasyon” itirafında ve söyleminde bulundular. Böylece gümüşün baskı altında kalması da son bulmuş oldu.

ÖNDE GELEN SORUNLARDAN BİRİSİ DE YÜKSEK ENFLASYON

Şunu her zaman aklınızda tutmanızda yarar var: Enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde altın ve gümüş gibi emtialar her zaman güvenli liman olarak görülmelidir. 2022 yılında dünya ekonomisinin pandemi dışında mücadele edeceği konu yüksek enflasyon olacağına göre Aralık 2021'de 22-23 dolar aralığına sıkışan gümüşün ons fiyatının 2022'de 40 dolara kadar yükselebileceğini söylersem şaşırmayın lütfen.

Normal şartlarda manipülasyon ve baskılanma olmasaydı gümüşün ons fiyatı 2021'de zaten 40 dolar seviyesini görürdü.

GÜMÜŞ KULLANILDIĞI ALANLAR İÇİN DE ÖNEMLİ

Gümüş, sadece bir yatırım aracı değildir, tıp, sanayi, teknoloji, fotoğrafçılık sektöründe çok kullanılan ve bundan sonraki yıllarda da ihtiyaç olunacak değerli bir metaldir.

Mikrop ayırıcı özelli olduğu için tıp sektörü gümüşe çok ihtiyaç duyuyor. Güneş panelleri ve yağmur bombalarında gümüş kullanılıyor.

İklim değişikliği, kuraklık ve enerji tüketimini göz önünde bulundurduğumuzda fiziki gümüş her zaman talep görecektir.

Altın çıkarma maliyetleri ve fiyatı yükseldiğinden sanayi, bilişim ve otomotiv sektörleri gümüşü ucuz olduğu için daha çok tercih etmeye başladılar.

TÜRK YATIRIMCISINA TAVSİYE

Özellikle şunu belirtmekte fayda var; Fiziki gümüş, önümüzdeki yıllarda talep karşısında kalmayabilir.

Özellikle fiziki gümüş, değerinin üzerinde bir artış ile karşı karşıya kalabilir.

Sanal ortamdaki gümüş fiyatı ile fiziki gümüş fiyatı arasındaki makas açılabilir.

Aslında bugün de böyle. Mesela sanal ortamda gümüşün gram fiyatı 9,88 iken piyasada fiziki gümüş 10,05 lira.

Diğer gelişmiş ülkelerde fiziki gümüş almak çok pahalı.

Hem pahalı hemde vergisi çok yüksek. Ama Türkiye'de hem bol hemde ucuz.

Bugün Türk yatırımcılar, fiziki gümüşün kıymetini maalesef bilmiyorlar.

Fark ettiklerinde çok geç kalmış olacaklar.

İSLAM MEMİŞ'İN YATIRIMCILARA GÜMÜŞ KONUSUNDAKİ TAVSİYELERİ

Sırası gelmişken bugüne kadar gümüşe yatırım yapmamış olanlara tavsiyelerimi sıralayayım:

- Gümüşü hem bankadan gümüş hesabı açarak sanal olarak hemde Kapalıçarşı'dan fiziki olarak alabilirsiniz.

- Gümüşü aynı altın gibi alıp satabiliyorsunuz.

- Gümüşü külçe veya gram çeşitliğiyle satın alabilirsiniz.

Herkes parasına göre alabilir, aynı altın gibi gramları mevcuttur.

1 kg- 500 gr- 250 gr- 100 gr- 50 gr- 20 gr- 10 gr- 5 gr gibi külçe gramlar mevcuttur.

İsteyen granül şeklinde olanları (boncuk şeklinde) alabilir.

- Eğer saklama koşullanız varsa mutlaka fiziki almayı tercih etmeliler.

- Gümüş farkındalığı çok oluşmadığından kuyumcuların gümüşü itibarsızlaştırmak için söylediklerine inanmayın.

2020'de 2,50'den 7,50'ye, 2021'de 6,30'dan 10,0'a yükseldiğini unutmayın.

- Mutlaka uzun vadeli olarak görün.

- Gümüş kısa vadeli al-sat yapılacak bir yatırım aracı değildir.

- Fiziki gümüşe ulaşamayanlar, rafinelerin internet satış sayfalarından sipariş verilebilir.

Ancak önüne gelen yerlerden değil!

Kurumsal ve bilindik bir rafine olması önemli.

Dolandırıcılara karşı uyanık olunmalı.

BUNU İHMAL ETMEYİN

Gümüş, bugünlerde çok tanınmasa da önümüzdeki yıldan itibaren herkesin göz bebeği olacağını düşünüyorum.

“Altının gram fiyatı 800 lira oldu, artık altın alamıyoruz” diyenler, asla gümüş yatırımını ihmal etmemeli.

Gümüş, sadece takı veya bir süs eşyası değildir ucuz ve orta - uzun vadede kazançlı bir yatırım aracıdır. Yeni yılda da paranızı enflasyona karşı koruyacak, kazançlı bir yatırım aracı olarak görülmelidir. .