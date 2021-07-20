2021 araç muayene ücreti ne kadar?

Araba sahibi olan birçok kişi tarafından sıklıkla araştırılan konuların başında 2021 yılı araç muayene ücretleri gelmektedir. 2021 yılında araç muayene ücretlerine yapılan zamlı fiyatları öğrenmek isteyen vatandaşalar, internet üzerinden araştırmalarına devam etmektedir. Peki 2021 yılında araç muayene fiyatları ne kadar oldu? Araç muayenesi yapılmayan araçlara ne kadar ceza kesilir? Araç muayene ederken nelere dikkat edilmeli?

Ticari araçlar için bir yıl, diğer araçlar için ise iki yılda bir yapılan araç muayenesi, araçlar için oldukça önemlidir. Araçlarda bulunabilecek en ufak sorunun tespit edilmesi bu vasıtayla sağlanır. Her yıl belli fiyat artırımı yapılan muayene ücretleri karşılığında bu hizmet yapılmaktadır. Birçok kişi araçlarını muayeneye götürmeden önce, muayene ücretlerinin ne kadar olduğunu öğrenmek istemektedir. İşte tüm detayları ile araç muayene ücretleri…

2021 yılında araç muayene fiyatları

Her yıl araç muayene hizmetinden sorumlu TÜVTÜRK ve Ulaştırma Bakanlığı araç muayene ücretlerini belirlemektedir. Bu fiyatlar doğrultusunda aracını muayene ettirmek isteyen vatandaşlar ücret mukabilinde şehirlerde belli noktalarda bulunan araç muayene istasyonlarına gitmektedir. Araç muayenesine gidilmeden önce kesinlikle TÜVTÜRK resmi web sitesinden randevu alınması gerekmektedir.

Araç muayenesinden sonra aracın çok büyük hasarlarının olmadığına ve muayene süresinin geçerliliğini belirten bir belge verilir. Bu belge üzerinde bulunan barkod sayesinde yetkililer aracın muayenesi hakkında bilgi sahibi olabilirler. Muayene süresi geçmiş araçlarının trafiğe çıkması durumunda gerekli yasal işlemler başlatılır.

Araç muayene ücretleri her yıl TÜVTÜRK ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yeniden belirlenmektedir. Yapılan son zamlara göre araç muayene ücretleri 2021 yılında 372,88 TL olarak belirlenmiştir. Araç muayenesi kapsamında sunulan raporda araçlar üç kategoride değerlendirilir. Bu kategoriler ise kusursuz, kusurlu ve hafif kusurlu şeklindedir. Eğer bir araç kusursuz ya da hafif kusurlu kategorilerinde olursa bu aracın trafiğe çıkmasında herhangi bir sorun yoktur. Fakat eğer araç kusurlu ise muayeneden geçmiş sayılmaz. Bu aracın belirtilen kusurları giderdikten sonra tekrardan muayeneye girmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra araç muayene ücretleri araç cinsine göre değişiklik göstermektedir. İşte araç cinsine göre muayene ücreti fiyatları:

Otomobil, kamyonet, minibüs, römork ya da yarı römork araçlar için 372,88 TL

Kamyon, otobüs, tanker ve çekiciler için 462,56 TL

Traktör ve motosikletler için 189,98 TL

Araç muayenesinin yanı sıra yapılan egzoz ölçüm muayenesi de oldukça önemlidir. Araç muayenesine gelmeden önce mutlaka egzoz ölçümü yapılmalıdır. Egzoz ölçümü yapılmayan araçlar ağır kusurlu olarak sayılır. 2021 yılında egzoz ölçüm fiyatı ise 90 TL'dir.

Araç muayenesi yapılmayan araçlara ne kadar ceza kesilir?

Araçlar belirtilen süre zarflarında muayeneye girip, hasarlarının görülmesi gerekmektedir. Bir araç 0-3 yaş arasında değilse bu aracın süreye uyması gerekmektedir. Bir aracın fabrikadan çıkış tarihi ve onun noterde edildiği tescil tarih aracın yaşı olarak kabul edilebilir ve 3 yaşına kadar herhangi bir muayene görmesine gerek yoktur.

Bunun dışında yaşı 3'ten büyük olan ticari araçlar her sene, diğer araçlar ise iki senede bir muayenelerini yaptırmaları gerekmektedir. Muayene yapılmadığı taktirde geçen her ay için %5 oranında bir fiyat artışı olur ve oran tüm araç cinslerinde uygulanır.

Bunun yanı sıra eğer bir aracın muayenesi dolduğu halde muayenesinin yapılmaması yetkililer tarafından tespit edilirse 2918 sayılı Trafik Kanunu'nun 34. maddesi gereği işleme tabi tutulur. Bu işlem nedeniyle muayenesiz araç kullanan sürücüye 314 TL ceza kesilir ve sürücünün kendisinden 10 ceza puanı düşürülür.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.