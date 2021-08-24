2 piyasa devinden Bitcoin tahminleri: Bunlara hazırlanın!

Finans devi Fidelity’nin küresel makro direktörü Jurrien Timmer, öncü kripto para birimi Bitcoin'in yükseliş trendini sürdürmeye hazır göründüğünü söylüyor. Kripto borsası Kraken‘de büyüme pazarlaması direktörü Dan Held de, en büyük kripto para biriminin Bitcoin’in (BTC) %500’ün üzerinde artabileceğini söylüyor.

Finans devi Fidelity'nin küresel makro direktörü Jurrien Timmer, Bitcoin tahminleri yapıyor ve, öncü kripto para biriminin 50.000 doların üzerine çıkmasının ardından yükseliş trendini sürdürmeye hazır göründüğünü söylüyor. Ayrıca, kripto borsası Kraken‘de büyüme pazarlaması direktörü Dan Held, en büyük kripto para biriminin 2013 boğa koşusunun döngüsünü izlemesi durumunda Bitcoin'in (BTC) %500'ün üzerinde artabileceğini söylüyor.

Ünlü analistlerden Bitcoin tahminleri

Yeni bir tweet akışında Timmer, 62.800 takipçisine, öncü kripto paranın piyasa değeri önceki zirvelere yaklaştıkça BTC‘nin önemli hamleler yapmaya hazırlandığını söyledi. Timmer, Bitcoin'in son iki yıldaki performansını da değerlendiriyor ve altının 1970'lerdeki fiyat hareketine çok benzediğini söylüyor. Analist şöyle diyor:

"En son ralli ile Bitcoin'in piyasa değeri eski zirvelere yaklaşıyor. Kripto alanının geri kalanını da eklersek, 2 trilyon dolarlık bir piyasa değeri elde ettik. Bu artık bir yan gösteri değil, millet…1970'lerdeki (son derece öznel) altın analoğuma dayanarak, Bitcoin yükseliş trendini sürdürmeye hazır görünüyor."

Fidelity yöneticisi, Bitcoin'in toparlanmasından etkilendiğini söylüyor ve önde gelen kripto varlığının zaten dibe vurduğunu gösteren sinyaller gördüğünü belirtiyor. Analist devamla diyor ki:

Bu %55 düzeltme sırasında Bitcoin ve genel olarak kripto alanının ne kadar esnek olduğundan çok etkilendim. Spekülatörler (turistler) genellikle düşüşlerde olduğu gibi ezildi ve şu anda pazarın sadece %17'sini oluşturuyor. Bu seviye geçmiş diplerle tutarlı.

Timmer ayrıca analizini desteklemek için Bitcoin'in temellerine de bir göz atıyor. Makro strateji uzmanına göre, BTC ağındaki adreslerin sayısı, varlığın değeriyle trend oluyor. Timmer, “HODLers”ın veya 10 yılı aşkın süredir BTC sahibi olan varlıkların artık Bitcoin arzının önemli bir bölümünü kontrol ettiğini söylüyor. Şöyle ki:

Aslında, Bitcoin'in temelleri (ağ) istikrarlı bir şekilde gelişiyor. Zirvede, 34,3 milyon adres vardı. Bu sayı en düşük zamanda 31,8 milyona düştü ve şimdi 33,5 milyona yükseldi. Bu arada, HODLers birikmeye devam ediyor ve şimdi pazarın %12'sini oluşturuyor.

BTC fiyat tahminleri ve BTC 2013 performansı

Kripto borsası Kraken'de büyüme pazarlaması direktörü Dan Held de Bitcoin tahminleri yapanlardan. En büyük kripto para biriminin 2013 boğa koşusunun döngüsünü izlemesi durumunda Bitcoin'in (BTC) %500'ün üzerinde artabileceğini söylüyor. Altcoin Daily‘deki yeni bir röportajda Held, kripto piyasasının mevcut durumunu 2013'te olanlarla karşılaştırıyor. Held, mevcut eğilimin bir Bitcoin süper döngüsünün çantada olduğunu gösterdiğini söylüyor. Held şöyle diyor:

Bu benim üçüncü döngüm… Bu 2013 gibi geliyor. Mart, Nisan Mayıs civarında yılın başlarında büyük bir boğa koşumuz var. İşler bir nevi düşüyor, biraz aşağı iniyor, biraz geriye gidiyoruz, işler ters gidiyor… Bu, başlangıçta o yoğun kısmı aldığımız 2013 gibi hissettiriyor, yanlara doğru bir duraklama eylemi ve daha sonra yıl içinde ikinci bir dalgamız var. Yani öyle hissettiriyor. Şunu söyleyebilirim ki… 2013 yılı benim süper döngü tanımım olurdu, bir mega döngü gibi, ya beklediğimizden daha uzun bir boğa koşusu ya da beklediğimizden çok daha yoğun bir boğa koşusu açısından bir süper döngü gibi.

Analist devamla şöyle dedi:

Buradan 10 kat daha ileri gidersek, 400.000 dolarlık Bitcoin'e bakıyoruz. 2013'te olan buydu. 100 dolardan 1.200 dolara, hatta 12 katına çıktı. Dolayısıyla, bunun bizi bir tür süper döngü alanına soktuğunu söyleyebilirim çünkü 400.000 dolarlık Bitcoin, temelde altın değerinde. Hala bir şans olduğunu düşünüyorum.

Ayrıca, potansiyel olarak 2013 döngüsünü taklit eden Bitcoin'e dayalı fiyat tahminini paylaşıyor:

“2013'ü tekrar edersek, Bitcoin'in 300.000 ila 400.000 ABD Doları arasında bir değere ulaştığını görebiliriz. Şimdi tarih benzer şeyler yapar ama kendini tekrar etmez, bu yüzden muhtemelen tam olarak böyle olmayacak, ama olsaydı, bu benim en iyi fiyat noktam olurdu. Yani benim fiyat noktam, muhtemelen [100.000 ila 300.000 dolar] arasına ineceğini düşünüyorum. Ancak 2013 ile tekrar eşleşirsek, [300.000 ila 400.000 dolar] olabilir.”

Kaynak:kriptokoin.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.