2 piyasa devi: Önümüzdeki günlerde altın bu seviyeleri görebilir

UBS ve Credit Suisse, altın konusunda karşıt görüşlere sahip. Bir bankanın analistleri 2.000 doları beklerken, diğer bankanın analistleri altın piyasasında yeni dipler bekliyor.

Dünyanın en büyük menkul kıymetler yöneticilerinden biri olan Zürih merkezli bir İsviçre bankası UBS ile İsviçre'de bulunan banka ve finans şirketi Credit Suisse, altın konusunda karşıt görüşlere sahip. Bir bankanın analistleri 2.000 doları beklerken, diğer bankanın analistleri altın piyasasında yeni dipler bekliyor.

Credit Suisse analistleri: Altın fiyatının 2021 sonunda 2.000 dolar olacağını varsayıyoruz

Goldreporter tarafından toplanan verilere göre Credit Suisse, dünyanın en büyük altın borsasında işlem gören fonu olan SPDR Gold Shares ETF'deki hisselerinin yaklaşık yüzde 37'sini sattı. Bu, ikinci çeyrekte toplam varlıklarını yaklaşık 131 milyon dolara çıkardı. Banka, ETF'nin yaklaşık yüzde 29'unu elinde tutan dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock'tan yüzde olarak daha fazla fon hissesi sattı. Bir başka büyük banka olan UBS, tamamen ters yönde bir hamle yaptı.

Diğer İsviçre merkez bankası, aynı dönemde ETF'deki payını yüzde 4,85 artırarak 1 milyar doların üzerine çıkardı. UBS, Bank of America ve Morgan Stanley'den sonra endeks fonundaki en büyük yatırımcılardan biridir. Piyasa yorumlarına göre, Temmuz sonunda Credit Suisse altın konusunda yine oldukça iyimserdi. Credit Suisse analistleri, bir notta “Altın fiyatının 2021 sonunda 2.000 dolar olacağını varsayıyoruz.” dedi.

Tahminlerini düşen tahvil getirilerine, gevşek para politikasının devamına ve bunun sonucunda ortaya çıkan düşük faiz oranlarına dayandırdılar. Altın, hem yüksek küresel borçlara hem de gelişmekte olan kripto para birimlerine karşı portföy çeşitlendirme aracı olarak hala uygundu.

Buna karşılık, UBS kısa süre önce “Ağustos ortasında fiyatların ons başına 1.600 dolara düşebileceğini” öne sürdü. UBS analistleri “Dünyanın daha iyiye doğru değiştiğini varsayarsak, neden öncelikle portföy sigortası olarak kullanılan bir yatırıma ihtiyacımız var?” diye eklediler. UBS, altın'a kıyasla gümüş ve platinin artık daha iyi yatırımlar olacağını belirtiyor.

Briton Hill: Altın'ın fiyatı 20.000 doları görebilir!

1.800 doların altına inen altın fiyatı mücadeleye devam ederken, Weber Global Management başkanı Briton Hill'den 20.000 dolarlık fiyat tahmini geldi. Briton Hill, çeşitli ekonomik gelişmeler sonucu sarı metalin bu fiyata ulaşması durumunda gümüş için de 100 dolarlık seviyelerin görülebileceğini söyledi.

Kaynak:kriptokoin.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.