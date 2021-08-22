15 analistten dikkat çeken haftalık altın tahminleri

Altın piyasası, fiyatlar 1.800 dolardaki direnci kıramadığı için biraz karışık görünüyor. Aynı zamanda, bireysel yatırımcılar ve Wall Street analistleri arasındaki duyarlılık, yakın vadede net bir yön göstermiyor.

Altın piyasası, fiyatlar 1.800 dolardaki direnci kıramadığı için biraz karışık görünüyor. Aynı zamanda, bireysel yatırımcılar ve Wall Street analistleri arasındaki duyarlılık, yakın vadede net bir yön göstermiyor. Birlikte tahminlere yakından bakalım…

Altın yatırımcıları arasında kötü bir ruh hali var…

Duyarlılık son birkaç ayda nispeten dalgalı olsa da bu haftaki Kitco News Haftalık Altın Anketinin sonuçları bireysel yatırımcılar arasında kötü bir ruh hali olduğunu gösteriyor. Duyarlılık beş aydan fazla bir sürenin en düşük seviyesine düştü. Analistler, küresel ekonominin artan enflasyon ve COVID-19 pandemisinden yavaşlayan bir toparlanma ile karşı karşıya kalması nedeniyle altın piyasasının çeşitli güçler tarafından hırpalandığını belirtiyor.

Aynı zamanda, yatırımcılar Federal Rezerv'in bir sonraki adımını ve bunun tahvil getirileri ve ABD doları üzerindeki etkisini ölçmeye çalışıyorlar.

15 Wall Street analisti, haftalık altın fiyatları tahminlerini verdi!

Bu hafta 15 Wall Street analisti Kitco News'in altın anketine katıldı. Katılımcıların 7'si veya % 47'si altın fiyatlarının yükselmesini bekliyor. Her iki senaryonun da her biri % 27 veya dört oy almasıyla düşüş eğilimi gösteren ve tarafsız analistler arasında bir bağ vardı. Bu arada, çevrimiçi Main Street anketlerinde toplam 930 oy kullanıldı. Bunların 428'i veya % 46'sı altının önümüzdeki hafta yükselmesini bekliyor. Diğer 334'lük katılımcı veya % 36'lık seçmen daha düşük seviyeleri beklerken, 168 seçmen veya % 18'lik kesim tarafsız kaldı.

Bireysel yatırımcılar arasındaki duyarlılık, 5 Mart'tan bu yana en düşük noktasında. Altın piyasasında artan olumsuz ruh hali, değerli metalin geçen haftaki ani çöküşten sonra sağlam bir toparlanma görmesiyle birlikte geliyor. Bununla birlikte, sarı metal ons başına 1.800 dolardaki direnci kıramadı. Aralık altın vadeli işlemleri en son Cuma gününe göre %0,35 artışla ons başına 1.784 dolardan işlem gördü.

Phillip Streible: Sarı metal, enflasyonist veya

stagflasyonist bir ortamda iyi gidiyor

Blue Line Futures baş piyasa stratejisti Phillip Streible, altının ons başına 1.800 doları aşmak için yeri olmasına rağmen, daha zayıf bir büyüme ortamında artan deflasyonist tehditlerin yakın vadede potansiyel kazanımları sınırlayabileceğini söyledi. Phillip Streible konuya yönelik şu yorumlarda bulundu:

Altın, enflasyonist veya stagflasyonist bir ortamda iyi gidiyor. Ancak deflasyonist bir ortamda daha çok yer tutucu ve ABD doları ve hisse senedi piyasalarına karşı rekabet edecek.

Adrian Day: Yakın gelecekte sarı metal

önemli ölçüde yükselecek

Adrian Day Asset Management başkanı Adrian Day, son zamanlardaki düşük seviyelerden toparlanma göz önüne alındığında, altının bir miktar konsolidasyon geçirebileceğini söyledi. Ancak, temelde uzun vadeli tablonun yükseliş eğiliminde olduğunu da sözlerine ekledi. Adrian Day, konuya yönelik şu yorumlarda bulundu:

Gelecek hafta ya da gelecek ay, giderek daha fazla yatırımcı enflasyonun sadece geçici olmadığını, merkez bankalarının çok uzun süre çok fazla para basmaktan çılgınca vazgeçmesinin sonuçları olması gerektiğini anladıkça, altın önemli ölçüde yükselecek.

Ole Hansen ve Mark Leibovit,

altın beklentilerini paylaştı

Ancak bazı analistler henüz altından vazgeçmiyorlar. Saxo Bank'ın emtia stratejisi başkanı Ole Hansen, yıllık Jackson Hole Zirvesi sırasında Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell'ın merkez bankasının aylık varlık alımını azaltma planı konusunda çok daha temkinli olması durumunda altının yükselme şansı olduğunu söyledi. VR Metals/Resource Letter yayıncısı Mark Leibovit, kısa vadede altın konusunda temkinli olduğunu söyledi. Bununla birlikte, mevcut aşırı satım seviyelerinden daha fazla sıçrama yapacağını da kaydetti.

Kaynak: kriptokoin.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.