Vahit Kirişçi kimdir? Vahit Kirişçi siyasi hayatı

Vahit Kirişçi kimdir? Vahit Kirişçi görev aldığı alanlar neler? Vahit Kirişçi Türk siyasetçidir. 4 Mart 2022 tarihinden beri Tarım ve Orman Bakanlığı görevini yürütmektedir. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi hakkında merak edilen tüm ayrıntılara haberimizde yer vereceğiz. İşte ayrıntılar.

Vahit Kirişçi kimdir?

Vahit Kirişçi kimdir? Vahit Kirişçi 4 Aralık 1960, Kahramanmaraş'ta doğdu. Üniversite eğitimini Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde tamamladı. Yüksek lisansını Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde yaptı. Kirişçi doktorasını ise İngiltere Cranfield Üniversitesi'nde tamamladı. Kirişçi ilk olarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nda teknik eleman olarak çalıştı. Daha sonra mezun olduğu üniversite olan Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak ders verdi. Kirişçi 1995'te doçent, 2001'de profesör oldu. 16'sı yabancı dilde olmak üzere, toplam 55 adet makale, kitap, komisyon raporu ve bildiri türünde yayın yaptı. 4 Mart 2022 tarihinde Bekir Pakdemirli'nin istifa etmesi üzerine Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanı olarak atanmıştır. Vahit Kirişçi evli ve üç çocuk babasıdır.

Vahit Kirişçi Yer Aldığı Görevler