Sosyal konut kurası ne zaman çekilecek? TOKİ 250 bin sosyal konut kurası kazananlar ne zaman belli olacak? TOKİ kura sonuçları e devlet sorgulama ekranı

TOKİ kura sonuçları e devlet sorgulama | Sosyal konut kurası ne zaman çekilecek? TOKİ 250 bin sosyal konut kurası kazananlar ne zaman belli olacak? Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu. İlk etapta 250 bin sosyal konutun inşasının yapılacağı açıklanırken bir kaç günde milyonlarca kişi TOKİ sosyal konutlara başvurdu. Vatandaşlar kura çekilişinin ne zaman yapılacağını merak edip araştırmaya başladı. Peki TOKİ sosyal konut noter kura çekilişi ne zaman yapılacak?

TOKİ kura sonuçları e devlet sorgulama | Sosyal konut kurası ne zaman çekilecek? TOKİ 250 bin sosyal konut kurası kazananlar ne zaman belli olacak? Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu. İlk etapta 250 bin sosyal konutun inşasının yapılacağı açıklanırken bir kaç günde milyonlarca kişi TOKİ sosyal konutlara başvurdu. Vatandaşlar kura çekilişinin ne zaman yapılacağını merak edip araştırmaya başladı. Peki TOKİ sosyal konut noter kura çekilişi ne zaman yapılacak?

TOKİ ev sahibi olmak isteyenleri hayallerine kavuşturmaya devam ediyor. Son zamanlarda ev fiyatlarında yaşanan artışlar ve banka kredi faizlerinin yüksek olması vatandaşların ev sahibi olması önünde büyük bir engel oluşturuyor. Sosyal konut projesi ile uygun ödeme koşulları ve uygun fiyatlar ile ev sahibi olmak isteyenleri sevindiren gelişmeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Erdoğan merakla beklenen sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı.

Sosyal konut kurası ne zaman çekilecek?

Sosyal konutlara başvurular 14 Eylül'den itibaren başladı. Büyük bir ilgi ile karşılanan sosyal konutlara milyonlarca kişi kısa süre içinde başvuru yaptı. Başvuru sonuçları ise meakla bekleniypr. Yapılan açıklmada "81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kuralar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek." denildi. TOKİ sosyal konut kuraları önümüzdeki günlerde başvuru sürecinin sona ermesinin ardından başlayacak.

TOKİ 250 bin sosyal konut kurası kazananlar ne zaman belli olacak?

TOKİ sosyal konut kura çekilişleri projelere başvuruların sona ermesinin ardından TOKİ'nin resmi internet sitesinden ilan edilecek. TOKİ kuraları etap etap yapılacak. Vatandaşlar başvuru yaptığı projenin noter çekilişlerini TOKİ'nin resmi sitesinden takip ederek öreğnebilirler. TOKİ sosyal konut kura çekilişi 2023'e kadar sürecektir.

Anne babasının evi olan öğrenciler sosyal konut başvurusu yapabilir mi?

Anne ve babasının (ailesinin) evi olan 18 yaşından büyük öğrenciler TOKİ sosyal konut başvurusu yapabilir. Burda kişinni kendi üzerine ait bir tapu kaydının olmaması önemli. Yeni sosyal konutlarda gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak. "Genç" kategorisine 14 Eylül 1992'den sonra doğanlar müracaat edebilecek.

Kütüğün kayıtlı olduğu ilde sosyal konut başvurusu yapılır mı?

TOKİ sosyal konutlara başvuru yapmak isteyen vatandaşlar kütüğünün kayıtlı olduğu memleketi için başvuru yapıp yapamayacağını merak ediyor. Öncelikle sosyal konut başvurularında yaşadığı ilde 1 yıl ikamet etme zorunluluğu var. Ayrıca vatandaşlar nüfusunun kayıtlı olduğu yere de başvurabilir. Memleketi yai kütüğünün kayıtlı olduğu ile de sosyal konut başvurusu yapılabilir.

İl etapta 250 bin sosyal konut

Erdoğan, "Hedefimiz, 81 ilimizde ve tüm ilçelerimizde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa, 50 bin iş yeri yaparak milletimizin istifadesine sunmaktır." ifadelerini kullandı. Bu devasa sosyal konut projesinin ilk etabını oluşturan 250 bin sosyal konutu, 100 bin altyapılı konut arsasını ve 10 bin iş yerini 2 yılda bitirerek hak sahiplerinin kullanımına sunmayı planladıklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti: "Konutu, arsası ve iş yeriyle toplam 360 bin bağımsız birimden oluşan projemizin bu ilk etabı dahi, Cumhuriyet tarihimizin en büyük, en kapsamlı sosyal konut atılımıdır. İlk etap konutlarımızdan 50 binini İstanbul'da, 18 binini Ankara'da, 12 bin 500'ünü İzmir'de, 10 binini Gaziantep'te, 8 bin 650'sini Bursa'da, 7 bin 500'ünü Konya'da, 4 bin 500'ünü Kayseri'de inşa edeceğiz. Diğer illerimizde de nüfuslarına göre değişen sayılarda konut inşası gerçekleştireceğiz.