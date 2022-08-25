Mücahit Birinci Kimdir? Mücahit Birinci Hayatı

Mücahit Birinci kimdir, nerelidir? Mücahit Birinci yer aldığı görevler neler? Mücahit Birinci, Türk hukukçu ve siyasetçidir. Şimdilerde AKP’de MKYK üyeliği yapmakta. Mücahit Birinci hakkında merak edilen tüm detaylara yer vereceğiz. İşte detaylar.

Mücahit Birinci kimdir?

Mücahit Birinci 25 Eylül 1974'te Rize'de doğdu. Babası, ünlü gazeteci ve yazar Yavuz Bahadıroğlu'dur. Birinci, ilk, orta ve lise öğrenimini Haznedar Abdi İpekçi İlkokulu'nun ardından gittiği Akasya Koleji'nde tamamladı. Yüksek öğrenimini ise İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde bitirip serbest avukat olarak mezun oldu. İlk olarak Beylikdüzü Yeşilay Şubesi'nde yönetim kurulu üyeliğinde bulundu. Daha sonra Fikir Dergisi'nde birçok yazısı yayınlandı. Birinci televizyon programlarına analizci olarak katıldı. Beylikdüzü Belediyesinde AKP Meclis Üyesi olarak görev aldı. Mücahit Birinci evli ve iki kız çocuğu babasıdır. Ayrıca Birinci, iyi derecede İngilizce ve orta derecede Almanca bilmektedir.

Mücahit Birinci Yer Aldığı Görevler

Beylikdüzü Yeşilay Şubesi'nde yönetim kurulu üyeliği yaptı.

Televizyon programlarına analizci olarak katıldı.

2012-2014 yılları arasında AKP Beylikdüzü İlçe Başkan Yardımcısı olarak çalıştı.

2014 yerel seçimlerinde Beylikdüzü Belediyesinde AKP Meclis Üyesi olarak görev aldı.

24 Mart 2021'de AKP'de MKYK üyeliğine seçildi.

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