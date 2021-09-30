Justin Sun’dan borsa CEO’larına eleştiri: Gerçek devrimci böyle savaşmaz

TRON kurucusu Justin Sun, Binance ve Coinbase CEO'larına devletlerin müdahalelerine karşı pasif kaldıkları için tepki gösterdi ve 'Gerçek devrimciler böyle savaşmazlar' dedi.

Kripta para birimi TRON kurucusu Justin Sun, çok konuşulacak bir Twitter flood'uyla gündemdeki yerini aldı. Genelde TRON için yaptığı anlaşmaları, ilgi çekici bir dille paylaşan Sun, bu kez hem büyük borsa CEO'larını eleştirdi hem de devletlerin kriptoya karşı açtığı savaşta başarılı olamayacaklarını savundu.

Sun'ın Twitter'dan yazdıkları şu şekilde:

Neo-küreselleşme için yaratılan bir ideoloji olan Kriptoizm için toplanma çağrısında bulunuyorum.

“Çin tarihinden dersler alınmalı”

Dün birine sosyal bilimlerdeki, özellikle de tarih alanındaki akademik geçmişimi hatırlattıktan sonra, bir endüstri olarak kriptonun karşı karşıya olduğu regülasyon savaşıyla alakalı olabilecek, modern Çin tarihinden alınacak bazı dersler olduğu aklıma geldi.

Çing hanedanlığının son döneminden Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşuna kadar, her jenerasyon daha güçlü bir ideoloji oluşturarak bir öncekini geçmeyi başardı. İmparatorluğun üzerine cumhuriyet geldi. Savaş tanrılarının yerine milliyetçilik ve en sonunda da KMT yerine Marksizm-Leninizm geldi.

“İdeolojisi daha güçlü olan taraf, diğerini yener”

Daha güçlü olan ideoloji, gelecek ile uyumlu olacağı düşünüldüğü için ahlaki anlamda daha da büyür. İdeolojik silahlar önem taşır. Örneğin Nobel Barış Ödülü, zayıf devletlerin siyasi düzenini yerinden oynatabilir. Tarihteki devrimci mücadeleler boyunca ideolojisi daha güçlü olan taraf, diğerini en zor durumlarda bile yenebilir.

İdeoloji gücü savunur. Endüstri olarak zenginliğe, popülariteye ve teknolojik ilerlemeye zaten sahip olan kripto, şu anda kanuni eksiklik yaşamaktadır ve devletlerin ona karşı bitirme hareketiyle karşı kaşıyadır.

“Gerçek devrimciler bu şekilde savaşmazlar”

Binance ve Coinbase, mevcut ideolojik çerçevede, devletlerin baskısına pasif olarak karşılık vermektedir. Gerçek devrimciler bu şekilde savaşmazlar. Fransa'daki Napoelan gibi olan gerçek devrimciler, büyük ideolojik kaleler kurarken ordular ise onurlandırılacak işler yaparlar. Önce fikirler değişir daha sonra ise öğeler ona göre hareket eder.

“Küreselleşme yoluna devam edecektir”

Fikirler, insanların uygulamalarından oluşur ve biz de topluluk olarak Kriptoizm'in altını doldurmak için çok fazla düşünmeliyiz. Küreselleşmenin geçmiş olan dalgası en çok elitlere yarıyor. Ancak ulus devletler de buna karşı çıkıyor. Yine de tarihsel bir güç olarak küreselleşme yoluna devam edecektir.

“Kriptoizm, küreselleşmenin reenkarne edilmiş hali olacaktır”

Küreselleşme, bir dönem fiziksel ticaret ile kısıtlanmıştı. Ancak önümüzdeki dijital dönemde böyle bir durum yok. CPTPP'nin (*Trans-Pasifik Ortaklığı için Kapsamlı ve Aşamalı Sözleşme) de desteklediği gibi yeni serbest ticaret, kripto endüstrisi tarafından desteklenmesi gereken dijital ticaret olmalıdır. Böylece kriptoizm, küreselleşmenin reenkarne edilmiş hali olacaktır.

“Tarihi yaratan insanlardır”

Yenilenmiş küreselleşme olan bu kriptoizm, ulus devletlerin özellikle de, geride kalmış olan yarı-devletlerin sınırlarının ötesine geçecektir. Bu devletlerin parçalanmış gençleri için böyle bir teknoloji alternatifinin ortaya çıkması, yeni “The Internationale” (*Uluslararası) olacaktır.

Gerçek bir devrimcinin dediği gibi “Tarihi yaratan insanlardır”.

Kaynak: uzmancoin.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.