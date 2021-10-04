İşte en çok kazandıran ve kaybettiren altcoinler

Son 24 saatte en çok değerlenen altcoin yüzde 27,20 ile Axie Infinity (AXS) olurken, ikinci altcoin ise yüzde 16,37 ile dYdX (DYDX) olarak kayda geçti. Kripto para birimleri arasında en büyük günlük düşüşü ise Avalanche (AVAX) gördü.

Kripto para piyasasında hareketlilik ve gerilim sürüyor. Son 24 saatte en çok değerlenen altcoin yüzde 27,20 ile Axie Infinity (AXS) olurken, ikinci altcoin ise yüzde 16,37 ile dYdX (DYDX) olarak kayda geçti. Kripto para birimleri arasında en büyük günlük düşüşü ise Avalanche (AVAX) gördü.

Kripto para ekosisteminde toplam coin adedi 9495 şeklinde gösterilirken, aktif olarak işlem gören kripto para borsası adedi ise 501 olarak açıklandı.

Kripto para ekosisteminin en büyük ismi Bitcoin, toplam piyasa değeri açısından da önde yer alırken, aşağıdaki tabloda, toplam piyasa değeri bakımından kripto para ekosistemine hakimiyet oranları şu şekilde:

Kripto para piyasasının toplam değeri 2 trilyon 187 milyar 795 milyon 881 bin 2 dolar olarak hesaplanırken, son 24 saatlik işlem hacmi 114 milyar 343 milyon 61 bin 999 dolar şeklinde kaydedildi.



Ethereum ağındaki Gas ücretleri 53 gwei olarak açıklandı.

Piyasa değerine göre ilk 20 sırada yer alan kripto para birimleri arasında en büyük günlük düşüşü Avalanche (AVAX) gördü. CoinMarketCap verilerine göre Avalanche, son 24 saatte yüzde 6,52 oranında gerileyerek 66,49 dolar seviyesine düştü.

Cardano (ADA) yüzde 4,24 günlük düşüş yaşayarak 2,18 doları gördü. Son 24 saat içinde değer kaybeden bir başka isim olan Uniswap (UNI), yüzde 4,14 oranındaki gerileme sonunda 25,27 dolardan alıcı buldu.

Yüzde 3,91 düşen Polkadot (DOT) 31,06 dolar fiyata inerken Chainlink (LINK), 24 saatte yüzde 3,37 oranındaki gerilemenin ardından 26,41 dolardan el değiştirdi.

Son 24 saatte en çok değerlenen altcoin yüzde 27,20 ile Axie Infinity (AXS) oldu ve altcoin'in toplam piyasa değeri 8 milyar 387 milyon 72 bin 483 dolara ulaştı.

24 saatte en çok değerlenen ikinci altcoin ise yüzde 16,37 ile dYdX (DYDX) olarak kayda geçti. Yüzde 9,62 oranında yükselen Algorand (ALGO) diğer iki ismi takip etti.

Paylaşılan verilere göre, yüzde 8,71 oranında yükseliş yakalayan Enjin Coin (ENJ) ve hemen ardından yüzde 6,37 artan Helium (HNT) coin'leri listede yer alan diğer isimler oldu.

4 Ekim 2021 Pazartesi sabahı itibarıyla son 24 saatte en çok değerlenen altcoin yüzde 27,20 ile Axie Infinity (AXS) oldu ve altcoin'in toplam piyasa değeri 8 milyar 387 milyon 72 bin 483 dolara ulaştı.

24 saatte en çok değerlenen ikinci altcoin ise yüzde 16,37 ile dYdX (DYDX) olarak kayda geçti. Yüzde 9,62 oranında yükselen Algorand (ALGO) diğer iki ismi takip etti.

Yüzde 8,71 oranında yükseliş yakalayan Enjin Coin (ENJ) ve hemen ardından yüzde 6,37 artan Helium (HNT) coin'leri listede yer alan diğer isimler oldu.

Kaynak: Borsa Gündem

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.