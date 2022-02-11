Cari işlemler hesabı, Aralık 2021'de 3 milyar 841 milyon dolar açık verdi

Merkez Bankası 2021 Aralık ayına ilişkin ödemeler dengesi verisini açıkladı. Buna göre, cari işlemler açığı aralıkta 401 milyon dolar artarak 3 milyar 841 milyon dolar oldu.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, geçen yılın aralık ayında 3 milyar 841 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 14 milyar 882 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, cari işlemler açığı geçen yılın aralık ayında 2020'nin aynı ayına kıyasla 401 milyon dolar artarak 3 milyar 841 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 14 milyar 882 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 1 milyar 625 milyon dolar artarak 4 milyar 989 milyon dolara çıktı.

2020'nin aralık ayında 700 milyon dolar olan altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası, geçen yılın aynı ayında 2 milyar 279 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 1 milyar 122 milyon dolar artarak 1 milyar 710 milyon dolara yükseldi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, geçen yılın aralık ayında 2020'nin aynı ayına göre 689 milyon dolar artışla 1 milyar 306 milyon dolara ulaştı. Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar ise aynı dönemde 37 milyon dolar artarak 666 milyon dolar oldu.

2020'nin aralık ayında 35 milyon dolar net çıkış kaydeden ikincil gelir dengesi kaleminde ise 2021'in aynı ayında 104 milyon dolar net giriş gerçekleşti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının Aralık 2021 döneminde 3 milyar 980 milyon dolar açık vermesini bekliyordu. Öte yandan, kasım ayına ilişkin cari işlemler açığı 2 milyar 681 milyon dolardan 2 milyar 824 milyon dolara revize edildi.

Aralıkta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 739 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 2 milyar 10 milyon dolarlık net çıkış kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, aralıkta yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 1 milyar 1 milyon dolarlık ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 226 milyon dolarlık net satış yaptı.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 72 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi.

Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları aralıkta 3 milyar 711 milyon dolar net artış kaydetti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 1 milyar 364 milyon dolar artış, Türk Lirası cinsinden ise 526 milyon dolar net azalış olmak üzere toplam 838 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 635 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 250 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 885 milyon dolar net yükseliş kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili genel hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 48 milyon dolar ve 1 milyar 692 milyon dolar net kullanım, bankalar ise 243 milyon dolar geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervler aralık ayında 13 milyar 781 milyon dolar net azalış gözlendi.

"Revizyon Politikası" doğrultusunda yapılan yıl sonu çalışmaları kapsamında, Ödemeler Dengesi İstatistikleri'nde 2017 yılından itibaren birincil gelir dengesi, doğrudan yatırımlar ve diğer yatırımlar kalemleri başta olmak üzere çeşitli güncellemeler yapıldı.

Güncellemelerin bir kısmı ödemeler dengesi tablosunda sadece sınıflama değişikliğine neden olurken, bir kısmı da "Cari İşlemler Hesabı" ile "Finans Hesabı" kalemlerini ve dolayısıyla "Net Hata ve Noksan" kalemini etkiledi.

Yapılan güncellemeler neticesinde Net Hata ve Noksan kalemi, 2017'de 312 milyon dolar, 2018'de 162 milyon dolar, 2019'da 145 milyon dolar, 2020'de 52 milyon dolar ve 2021'in Ocak-Kasım dönemi için 527 milyon dolar şeklinde değişti.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

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