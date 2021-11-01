Zenginin serveti artarken...

'Servetin kaynağı Tesla'daki yüzde 21 hissesi olduğundan Tesla'daki yükselişin devamı ile bu rekor gelecek gibi. Üstelik en yakın zengin kişi olan Bezos'a 100 milyar dolar fark atmış oluyor...'

Borsada Ekim rallisi ile beraber BIST 100 ve Banka Endeksi ayı % 8.2, sanayi endeksi % 11.1 artışla kapattı. ABD'de ise yeni rekorlarla S&P500 Endeksi % 6.9 yükseldi. Elon Musk, dünya tarihinde 300 milyar dolar servete ulaşan ilk kişi ünvanını bu hafta kazanacak gibi. Ekim 209'u 19.9 milyar dolar servet değeri ile kapatan Musk'ın serveti, 2 yılda % 1400 artarak 293 milyar dolara ulaştı. Servetin kaynağı Tesla'daki % 21 hissesi olduğundan Tesla'daki yükselişin devamı ile bu rekor gelecek gibi. Üstelik en yakın zengin kişi olan Bezos'a 100 milyar dolar fark atmış oluyor.



5 markete kesilen ceza ve kapsamı

Alnus Yatırım'ın değerlendirmesine göre; zincir marketlere yönelik eleştirilerin arttığı bir dönemde 5 markete büyük ceza geldi. 7 Mayıs 2020 tarihinde Rekabet Kurumu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 29 şirket ve bir dernek incelendi. Basına yansıyan raportör raporuna göre; Kanuna aykırı eylemlerin 2018 yılına kadar uzandığını ileri süren raportörler, A101, BİM, Carrefoursa, Migros, Şok ve Savola bakımından ihlalin bir yıldan uzun, beş yıldan kısa sürdüğü, bu nedenle temel para cezasının, Ceza Yönetmeliğinin ilgili hükümlerince yarısı oranında artırılarak uygulanması; A101, BİM, Carrefoursa, Migros, Şok, Savola ve Procter & Gamble'ın soruşturma sonrasında dahi kartele devam ettiği ileri sürülerek para cezasında artırım istenmişti.

Rekabet Kurumu'nun bakışı

Rekabet Kurumu yaptığı açıklamada; BİM, CarrefourSA, Migros, A101 ve Şok'a toplamda 2.6 milyar TL idari para cezası verdi. Suudi sermayeli sıvı yağ şirketi Savola Gıda'ya da 22 milyon TL para cezası verildi. P&G, Banvit, Eczacıbaşı dahil 23 şirkete ise ceza verilmedi. Tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık karara karşı marketler dava açacaklarını ilan etti.

Sanayiye doğalgaz zammı

Hafta sonu G20 Liderler zirvesi Roma'da yapıldı. Minimum kurumlar vergisi anlaşması imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan birçok görüşme gerçekleştirdi. Biden ile yaptığı görüşmede iki ülke ilişkilerini güçlendirmek ve geliştirmek için ortak mekanizma kurulması konusunda mutabık kalındığı bildirildi.

Yeni aya başlarken doğalgazda sanayi tarifesi % 48.4; elektrik üretim santrallerinin tarifesi % 46.8 artırılmıştır.

Mali tablolar

Ekim ayı enflasyonu ise çarşamba günü gelecek. Bugün; Yurtiçinde İstanbul Ticaret Odası'nın İstanbul perakende fiyatları artışı, 14.00'de BDDK Eylül bankacılık verileri, Ticaret Bakanlığınca Ekim Dış ticaret Verileri gelecek. Ayrıca bugün solo mali tablo açıklayan şirketler için son gün olduğundan bolca mali tablo gelecek. Yurtdışında ise liderlerin katılımı ile COP26 Glasgow Doruğu, 193 ülke ile bugün başlıyor. Yurt dışında her ayın ilk günü olduğu gibi yine İmalat Sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi(PMI) verileri izlenecek.

Stratejik bakış...

BIST100 Ekim başında yeniden 1371'e kadar gerilediğinde “Bu seviyelerin altı, yükselen trendin kırılması anlamına geleceğinden bir tepki hareketi beklenebilir” demiştik şimdi 1520yea kadar geldi. Riskler nedeniyle hisse bazlı hareketler öne çıkabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.