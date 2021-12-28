Yüzde 50 zam sektöre nasıl yansıdı? Bankaların karlılığı artacak mı?

BIST'te ralli sürecek mi? BDDK kimlere suç duyurusunda bulundu? Borsanın seyri ne yönde? Asgari ücret zammı sektöre nasıl yansıdı?

BIST 100 Endeksi, yeni haftanın ilk gününde de yükseliş trendini sürdürdü ve günü yüzde 0.31 artışla 1,897.13 puandan kapattı. Borsadaki 450 hissenin 38'i yüzde 7'den fazla getiri sağladı. 6 gündür süren borsa da açığa satış yapılabilen BIST50 hisselerinde, yukarı adım kuralı uygulaması bugün de devam edecek.

Bankaların karlılığı artacak mı?

BDDK, sosyal medyada manipülatif açıklamalar yaptıkları iddiasıyla aralarında Merkez Bankası'nın eski başkanlarından iki ismin de bulunduğu 26 kişi ve hesap hakkında suç duyurusunda bulundu.

TCMB, döviz mevduattan ve döviz cinsi katılım fonu hesaplarından vadeli TL mevduata ve katılma hesaplarına dönüşen tutarlar için bankalara zorunlu karşılık teşviki uygulayacağını açıkladı. Buna göre Kur Korumalı Mevduata geçen bankaların karlılığı artabilecek.

Yüzde 50 zam sektöre nasıl yansıdı?

Alnus Yatırım değerlendirmesine göre; Bugüne kadar 30 milyar TL'ye ulaşan bu mevduat türünün Şubat ayına kadar 150 milyar TL'yi bulmasını bekliyoruz. Finansal İstikrar Komitesi Toplantısı ise bugün gerçekleşecektir.

Asgari ücrete yüzde 50 zam yapılması sendikaları hareketlendirdi. Birleşik Metal-İş Sendikası, Toplu İş Sözleşmesi kapsamında devam eden arabulucu görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlandığını ve grev kararı alacaklarını açıkladı. Borsadaki metal şirketleri için takip edilmesi gereken bir haber.

BIST'teki tepki hareketi

BIST100 Ekim başında başladığı harekette yüzde 75 yükselerek tarihi rekorları yenileyen bir rallide 2400 ulaşmışken kısa sürede yüzde 28 gerileyerek 1726 görüldükten sonraki tepki hareketlerini izliyoruz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.