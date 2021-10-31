Ekonomi yazarı Zeynep Aktaş, bugünkü köşesinde yılın en çok hareketlilik gösteren sektörleri hakkında analiz verilerini paylaştı

Aktaş'ın “Yılın zirvesine üç sektör çıktı” başlıklı analizi:

Yılın zirvesinde üç hisse grubu yer alıyor. Bunlar halka arz hisseleri, kurumsal yönetim hisseleri ve sürdürülebilirlik hisseleri

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi 1.522 seviyesinde. Endeks dokuz gündür aralıksız yükseliyor. Ancak hâlâ 1.589 seviyesindeki yılın zirvesinin altında. Faizlerin düşük seyri ve döviz kurlarındaki hareket, sektör bazlı hareketleri öne çıkaracak. Borsada yıl sonu rallisi yaşanabilir.

Bazı sektörlerdeki şirketler diğer sektör ve hisselere göre daha iyi performans gösterdi. Bu sektörler halka arz hisseleri kurumsal yönetim hisseleri ve sürdürülebilirlik hisseleri. Pandemi sürecinde sürdürülebilirlik ana teması çok daha fazla öne çıkmaya başladı. Borsada işlem gören şirketlerde de sürdürülebilirlik endeksinde yer alan şirketlerin yılın zirve seviyelerine tırmandığı dikkat çekiyor.

Kurumsal Yönetim Endeksi ve Sürdürülebilirlik Endeksi'nde ortak yer alan yüzde 30'un üzerinde değer kazanan 10 şirketin listesi şöyle: Aksa Enerji, Tofaş Türk Otomobil Fabrikası, Aksa, Enka İnşaat, İskenderun Demir Çelik, Ereğli Demir Çelik, Vestel, Doğuş Otomotiv, Logo Yazılım ve Coca Cola İçecek.

Bilanço hareketleri

Açıklanan bilançolarla yıllık fiyat kazanç oranı ve risksiz faiz oranına göre öne çıkan şirketler yatırımcıların takibinde olacak. Emtialardaki gelişim seyri yakından takip edilmeye devam edecek. Gümüşün son çeyrek hareketi önem kazanmaya başladı.

Gündem enflasyon

Önümüzdeki hafta 3 Kasım günü enflasyon verileri açıklanacak. Enflasyonun seyri yatırımların yönelimini de belirleyecek önemli bir faktör. Faiz düşük seyrederken enflasyonun yüksek düzeyini koruması paranın TL varlıkların alternatiflerine yönelmesine devam etmesine neden olacaktır.

Veri akışı yoğun

Veri akışının yoğun olduğu önümüzdeki hafta açıklanacak enflasyonunun yanı sıra ekim ayı dış ticaret verileri ile hazine nakit gerçekleşmeleri önemli olacak. Dış ticaret verileri ihracat yapan şirketlerin açılımlarını izlemek açısından önem taşıyor.

Bilançolarda nelere odaklanmalı?

1- Borsada bilançolar açıklanmaya devam ediyor. Bilançolarda yatırımcılar kâr ve satışlardaki istikrarlı artışa odaklanmalı.

2- Firmanın çeyrek bazda gelişim seyri takip edilmeli.

3- Maliyetlerdeki değişimler izlenmeli.

4- Bir şirketin satışlarını artırması kadar maliyetlerini zarar etmeden yönetmesi de çalışma etkinliği açısından önemlidir.

5- Enflasyonun üzerinde özvarlık kârlılığı olan şirketler tercih edilmeli.

6- Piyasa değeri/yıllık kâr oranının risksiz faiz oranın altında olmasına özen gösterilmeli.

7- Önyargısız bir şekilde şirketler değerlendirilmeli.

8- Şirketlerin kârını artırmasında brüt kâr marjını yükseltmesi ya da giderlerini düşürmesi önemlidir. Kâr marjı ve giderlerdeki azalma izlenmeli.

Piyasanın abartıları

1- Piyasalar, fırsatları her zaman değerlendirir ve fiyat hareketlerini abartır.

2- Hareketin olduğu alanda spekülasyonlar da artar.

3- Kayıp ve kazançların volatilitenin yükseldiği zamanlar hatalı işlemlerin arttığı zamanlardır.

4- Fiyat dalgalanmalarının yarattığı stresin dışına çıkmanın yolu, yatırım enstrümanındaki değere odaklanmaktan geçiyor.

5- Aylık olarak yapılabilecek küçük yatırımlar büyük kazançların da yolunu açacaktır.

Milliyet

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.