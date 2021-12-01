Yeni Ekonomi Modeli ve piyasa seyri

Şubat ortasında 6.90 seviyesi ile bu yılın en düşüğünü gören kur, dünkü yeni zirve ile 9.5 ayda yüzde 100 artmış oldu. Bu inanması zor değer kaybının gündemde daha fazla yer almaya başladığı görülüyor

Borsada ralli devam ediyor. BIST 100 endeksi yeni haftanın ilk gününde % 1.8 artıştan sonra düne negatif başlasa da günü % 0.05 artışla kapatmayı başardı. Böylece BIST 100 Kasım ayını % 18.9 gibi müthiş bir getiri ile kapattı. Ayın başlarında atakta olup endeks üstü getiri sağlayan Bankalar ay sonlarında TL'nin değer kaybının devam etmesi ile terse dönse de ayı % 14 getiri ile kapattı.

Borsada sermaye girişi

Alnus Yatırım'ın değerlendirmesine göre dolar kurunun da ay boyunca % 18 arttığı dikkate alındığında BIST100'ün TL'nin değer kaybını telafi ettiği sonucu çıkarılabilir. Ancak bu ay 1.5 milyar doları aşkın yabancı sermaye girişi dikkat çekiyor.

Globalde ise aylık bazda Emerging Market Endeksinde % 4.1'lik kayba karşın MSCI Dünya Endeksinde % 2.3 kayıp yaşandı. ABD yine pozitif ayrıştı. Almanya Dax % 3.8 düşerken ABD S&P500 % 0.8 düştü.

Yeni Ekonomi modeli açıklaması

Akşam TRT yayınında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni bir ekonomi modeli" ifadesini kullanarak, "yüksek faiz verecek sıcak para çekme politikasını elimizin tersiyle itiyoruz. Düşük faizle, üretimi ve ihracatı destekleyeceğiz" dedi. Yayının başlarında 13.30 seviyesinde olan dolar/TL kuru, bu açıklamalar sonrası rekor tazeleyerek 13.90'ı gördü; bir süre sonraysa geriledi. Bu sabah da 13.20'ye geriledi.

Şubat ortasında 6.90 seviyesi ile bu yılın en düşüğünü gören kur, dünkü yeni zirve ile 9.5 ayda % 100 artmış oldu. Bu inanması zor değer kaybının gündemde daha fazla yer almaya başladığı görülüyor. Dün de süte % 47, simite % 40 zam haberlerinin yanı sıra kağıt sektöründen endişeli açıklamalar geldiği görüldü.

Varlık azaltım programı

Fed Başkanı Powell, dün enflasyonun "geçici" olduğu değerlendirmesinin bir kenara bırakılması zamanının geldiğini belirterek kasım toplantısında açıkladığımız varlık alımlarının azaltılmasını belki birkaç ay önce tamamlamayı düşünmek uygun olur. Aralık toplantısında bunu tartışacağımızı umuyorum." dedi. Yani 2022 Haziran'ına kadar 8 ay sürecek bir varlık alımını azaltma planını, daha erkene çekecekler. Bunu duyan borsaların ilk tepkisi negatif oldu. Fakat bu sabah itibariyle buna tepkinin geldiği görülüyor. Bugün ayın ilk günü olmasından ötürü dünyada imalat sanayi PMI verileri gelecek. ABD'de özel sektör istihdam verisi ekstra öne çıkabilecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.