Yeni Ekonomi Modeli değerlendirme toplantısında ele alınanlar

Yeni swap anlaşmaları var mı? Yeni Ekonomik model toplantısında neler ele alındı? Toplantıda neler ön plana çıktı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomiye ilişkin görüş ve önerileri dinlemek ve Yeni Ekonomi Modeli'nin değerlendirilmesi amacıyla Cuma günü yapılan toplantı kapsamında açıklamalarda bulundu:

Yüksek faizlerle enflasyonu kontrol altında tutan klasik ekonomi anlayışını bir kenara bıraktık. Hükümet şimdi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla vererek ekonomiyi genişletmeye odaklanıyor.

Paketin içeriğine dair....

Tedbir paketiyle kur balonunun bir günde ortadan kalktığını gördük.

Finansal istikrar sağlandığında yaz boyunca farklı bir ekonomik iklime tanık olacağız.

Türkiye'nin risk primi üzerindeki 'balon' da dağılacak.

Kripto para kanunu onay için meclise gönderilmeye “hazır”.

Toplantıda öne çıkanlar

Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan konuya dair analizinde şunlara dikkati çekiyor: Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Merkez Bankası Başkanı Sn. Şahap Kavcıoğlu ve BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben de katıldı. Kavcıoğlu'nun açıklamalarında da öne çıkanlar;

İki ülke ile döviz swap anlaşmaları sonuçlanabilir.

Merkez bankası liranın değerlenmesi çok hızlı olursa döviz alımına başlayabilir.

Kavcıoğlu'nun açıklamalarındaki iki madde de rezerv biriktirme ile alakalı. Merkez Bankası'nın Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile swap anlaşmaları imzalamaya yakın olduğuna dair haberleri izlemiştik. Swap kaynaklarının yine çoğunlukla Orta Doğu'dan sağlanacağı görülüyor.



Sn. Erdoğan'ın açıklamalarından yeni ekonomik dönemde düşük lira faizlerinin benimseneceğinin ve enflasyonun ihracat ve cari denge kanalıyla sağlanacak fiyat istikrarı ile düşürülmesinin amaçlandığı anlaşılıyor. Erdoğan, hafta başında alınan önlemlerin (kur korumalı TL mevduat ürünü, ihracatçı firmalara FW kur sağlanması gibi) lirayı çok kısa sürede istikrara kavuşturduğunu savundu.

Erdoğan'ın ekonomi perspektifi

Erdoğan'ın ekonomi perspektifi, yüksek faiz oranlarının enflasyonu beslediği yönünde ve Merkez Bankası Eylül ayından beri bir dizi faiz indirimi ile beraber gösterge oranını enflasyonun neredeyse 7-8 puan altına düşürdü. Lira, bu dönemde çok hızlı bir değer kaybına uğramakla beraber 20 Aralık sonrasında tasarruf sahiplerini para biriminin değer kaybetmesine karşı koruyan yeni mevduat aracının ayrıntılarının ortaya çıkmasıyla önemli derecede senelik kayıpları azalttı. Diğer taraftan, senenin genelindeki kötü performans lirayı emsal gelişmekte olan piyasaların içerisinde ayrıştıran bir noktaya koyuyor.



Ekonomistlerin beklentisi

Yılsonu enflasyon oranları 3 Ocak 2022 tarihinde açıklanacak ve genel ekonomist beklentileri yüzde 25 – 27 bandına çıkacak bir enflasyona işaret ediyor. Biz, enflasyonun Aralık ayında kur kaynaklı yüksek fiyat artışlarının flaş yansıması ve önceki maliyetli etkenlerinin geçişkenlik hızının artması neticesinde dönemsel olarak yüzde 5,50 artmasını ve yıllık bazda yüzde 26,4 seviyesine yükselmesini bekliyoruz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.