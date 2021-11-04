Yatırım danışmanı Doğan açıkladı: 2022 altın yılı mı olacak?

Gram altın düşecek mi yükselecek mi? Altın alımı için doğru zaman mı? Yatırım Danışmanı Üzeyir Doğan, gelecek yıl da altın fiyatlarındaki yukarı yönlü seyrin devam edeceğini ifade etti.

"Bir süredir 1800 doların üzerine pek fazla çıkamayan bir altın fiyatlaması var. Şuanda da hafif altında. Varlık Alım Programı'nın azaltılması ve bununla ilgili sürecin, hızın ortaya çıkması altın fiyatlarında biraz daha düşüş getirebilir. Bu altın fiyatlarında olacak düşüşlerin de gelecek yıl için çok cazip alım fırsatları oluşturacağı kanaatindeyim" bu sözler Yatırım Danışmanı Üzeyir Doğan'a ait.

Altın son dönemde Fed, dolar, enflasyon derken oynaklığını artırırken, her daim en cazip yatırım araçlarından biri olmaya ve güvenli liman algısında bir sığınak olmaya devam ediyor. Fed'in dünkü toplantısında sürpriz olmazken orta ve uzun vadede ise öncelikle altın üzerinde etkisi kesin olacak. Ons altında ve yurt içinde dolar ile de hareketlenen gram altında neler bekleniyor?

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ, DÜŞECEK Mİ?

Altın fiyatlarındaki hareketlerin radikalleşebileceğini ve buna dikkat edilmesi gerektiğini belirten Yatırım Danışmanı Üzeyir Doğan katıldığı bir yayında şunları ifade etti:

Bugün durum biraz daha faklı olabilir. Bir süredir 1800 doların üzerine pek fazla çıkamayan bir altın fiyatlaması var. Şuanda da hafif altında. Varlık Alım Programı'nın azaltılması ve bununla ilgili sürecin, hızın ortaya çıkması altın fiyatlarında biraz daha düşüş getirebilir. Çünkü ben bu sürecin ilk etapta Amerikan tahvil faizlerinde yükselişe dolarda da değerlenmeye sebebiyet vereceği görüşündeyim. Bunun da altının ons fiyatlarını biraz daha baskılayabileceğini düşünüyorum.

"GELECEK YIL ALTIN YÜKSELİŞE GEÇECEK"

Ama şunu söyleyeyim, bir ay olabilir, iki ay olabilir, bu altın fiyatlarında olacak düşüşlerin de gelecek yıl için çok cazip alım fırsatları oluşturacağı kanaatindeyim. Gelecek yıl 2022'de altındaki yukarı yönlü seyrin devam edebileceğini düşünüyorum.

ALTINDA ALIM FIRSATI İÇİN HANGİ SEVİYELER GÜNDEMDE?

Gram altın tarafına baktığımızda, 500-520 arasındaki fiyatlar alım için değerlendirilebilecek yerler.

Kaynak: finansgundem.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.