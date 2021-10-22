Yasin Hacıoğlu: Gram altın da yeni Zirveler!

Yasin Hacıoğlu piyasadaki son dalgalanmalara ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu.

Yasin Hacıoğlu, Daha önce söylediğimiz 505 direncine ulaşır ve kırar ise 520-534 ve 548TL görmemiz mümkün olacağını söylemiştik.

Gram altın küresel piyasalarda altının hafta başından bu yana yüzde 1 yükseliş kaydetmesi ve Dolar/TL 'nin 9,50'nin üzerini görmesiyle 550 TL'ye doğru tırmandığını ve Piyasalarda ABD'de enflasyonun yüksek kalmaya devam edeceğine dair endişeler küresel altın fiyatlarını desteklediğini

Bu neden ile gram altının yeni zirveler 575+ görmesinin sürpriz olmayacağını ve kısa süreli geri çekilmelerin "kar satışları"nın gerçekleşeceğini söyledi.

"Dolar/TL'nin 9,50'nin üzerini görmesiyle 550 TL sınırında bulunurken küresel altın fiyatları hafta başından bu yana yüzde 1 yükseldi. Altın yatırımcıları ise Fed Başkanı Powell'ın panel konuşmasına odaklandı"

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, çarşamba günü yaptığı açıklamada ABD'de faiz artırımlarının yakın zamanda gelmeyeceğini ama enflasyon beklentilerinin artarsa Fed'in harekete geçeceğini söyledi. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Randal Quarles ise parasal teşviklerin gelecek ay başlamasını desteklediğini ve politika önlemlerinin uygulanmasını gerektirebilecek bir fiyat baskısından endişeli olduğunu belirtti.

Altın yatırımcıları, Fed Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü katılacağı paneli politika gidişatıyla ilgili herhangi bir mesjaın verilip verilmeyeceğini anlamak için yakından takip edecekler.

Yasin Hacıoğlu kimdir?

Yasin Hacıoğlu'nun Asıl ismi Nicola Hadzic'dir. 2002 senesinde Türkiye'ye gelerek Türk pasaportuna sahip olduktan sonra ismi Yasin Hacıoğlu olmuştur. Hacıoğlu 13.07.1988 yılında Belgrad'da doğmuştur. Lise öğreniminin son 2 senesini Robert Collage'de tamamladıktan sonra, Cambridge Universitesinde Ekonomi bölümünden mezun olup, Westminster Üniversitesinde yüksek lisans yapmıştır.

Gram altın fiyatı

Gram altın, geçen hafta dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişle beraber günü 530 TL'den kapatarak bu yılın zirvesine ulaşmıştı. Yeni haftaya 526 TL civarında başlayan gram altın, küresel altın fiyatları ve dolar/TL'deki paralel yükselişle haftanın ilk günlerinde 534 TL'ye kadar tırmanmıştı. Gram altın en son 6 Kasım'da gün içi 540 TL'ye ulaşarak tüm zamanların zirvesini gördükten sonra günü 534 TL'de kapatarak rekor gün kapanış seviyesine ulaşmıştı. 21 Ekimi 545 TL'den kapatan gram altın, cuma günü 547 TL civarında bulunuyor.

Ons altın fiyatı

Hacıoğlu, Haftaya 1.766 dolar civarında başladıktan sonra kademeli bir yükseliş kaydeden ons altın, yatırımcıların ABD'de enflasyonun yüksek kalmaya devam etmesi ve Fed'in faizleri artırmak konusunda çok aceleci olmayacağına dair beklentilerle haftayı yüzde 1 yükselişle kapatmaya doğru ilerliyor dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.